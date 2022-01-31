Второй в мире iPhone X с портом USB-C «ручной работы» был продан с аукциона намного дешевле своего предшественника. Об этом рассказали в Gizmochina.
Речь идет о смартфоне iPhone X, в котором обычным умельцем был заменен разъем. По умолчанию все современные iPhone оснащаются портами Apple Lightning — очень надежными, удобными, но (по современным меркам) низкоскоростными. Вместо него инженер по имени Гернот Йобстль установил в свой экземпляр «десятого» айфона порт USB-C. Это устройство стало вторым в мире после нашумевшего эксперимента Кена Пиллонела; тогда устройство Кена было продано с торгов за $86 тысяч.
Hand-made iPhone X авторства Гернота Йобстля отличался от предшественника только тем, что в нем сохранена (а точнее, восстановлена) водозащита. Однако популярности первопроходца он так и не получил. Устройство Гернета тоже недавно было продано на аукционе, но выручка составила всего $3000, а участник торгов был всего один — именно он в итоге и получил модифицированный iPhone X с USB-C портом и влагозащитой.
Источник отмечает, что $3000 — это явно меньше, чем то, на что рассчитывал Йобстль. Скорее всего, вдохновленный Пиллонелом инженер очень хотел повторить его успех. Однако «первый в мире iPhone X с USB-C» был интересен именно этим фактом, а вот «второй в мире» оказался уже не настолько привлекателен. В итоге публика потеряла к нему всякий интерес. На YouTube-канале инженера сейчас 72 подписчика.
Йобстль, так же как и Пиллонель, сняли видео на YouTube, в котором продемонстрировал все возможности и особенности результата своих трудов. Например, его iPhone X без проблем заряжается по кабелю и исправно считывается компьютером. Кроме того, он подчеркнул, что планирует и дальше работать в том же направлении. Впрочем, видео было снято до того, как смартфон удалось продать, так что теперь инженер вполне может отказаться от своих планов и забросить эксперименты с iPhone.
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Источник:
Тут рекламы было меньше и потому желающих не так много.
Даже 3000$ перебор.
А что?
А что?
Но любом случае не стоит опускаться до оскорблений.
Ну и про авторизацию только ленивый не написал.
Я уже готов бесплатно помочь им, и настроить Битрикс)))