iPhone SE 4 лишится самого главного недостатка линейки. Это будущий хит 🔥

Фото: MacRumors



Компания Apple встроит в будущий iPhone SE достаточно емкий аккумулятор. Об этом пишет MacRumors.



Ранее мы уже писали, что инсайдеры



Компания Apple встроит в будущий iPhone SE достаточно емкий аккумулятор. Об этом пишет MacRumors.Ранее мы уже писали, что инсайдеры пророчат для будущего iPhone SE 4 корпус от iPhone 14 с некоторыми визуальными изменениями. Сейчас появилось косвенное подтверждение этому слуху.



Согласно источнику, Apple тестирует еще не вышедший iPhone SE (внутренний идентификатор устройства — D59) с аккумулятором, аналогичным iPhone 14 по характеристикам. Номер модели батарейки на частично собранных прототипах SE-шки тоже совпадает с 14-кой — в обоих случаях это элемент A2863.



Это отличная новость сразу по двум причинам. Во-первых, использования аккумулятора A2863 косвенно подтверждает новый дизайн iPhone SE 4, совпадающий с текущей линейкой айфонов. Во-вторых, батарейка 3279 мАч — это существенно больше, чем 2018 мАч в iPhone SE 2022 года. А значит, SE 4 лишится самого главного недостатка линейки с момента её появления — критически низкой автономности, и (при прежнем ценообразовании на модели SE) станет самым разумным выбором для покупки.