iPhone SE 4 лишится самого главного недостатка линейки. Это будущий хит 🔥

Олег

iPhone SE

Фото: MacRumors

Компания Apple встроит в будущий iPhone SE достаточно емкий аккумулятор. Об этом пишет MacRumors.

Ранее мы уже писали, что инсайдеры пророчат для будущего iPhone SE 4 корпус от iPhone 14 с некоторыми визуальными изменениями. Сейчас появилось косвенное подтверждение этому слуху.

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Согласно источнику, Apple тестирует еще не вышедший iPhone SE (внутренний идентификатор устройства — D59) с аккумулятором, аналогичным iPhone 14 по характеристикам. Номер модели батарейки на частично собранных прототипах SE-шки тоже совпадает с 14-кой — в обоих случаях это элемент A2863.

Это отличная новость сразу по двум причинам. Во-первых, использования аккумулятора A2863 косвенно подтверждает новый дизайн iPhone SE 4, совпадающий с текущей линейкой айфонов. Во-вторых, батарейка 3279 мАч — это существенно больше, чем 2018 мАч в iPhone SE 2022 года. А значит, SE 4 лишится самого главного недостатка линейки с момента её появления — критически низкой автономности, и (при прежнем ценообразовании на модели SE) станет самым разумным выбором для покупки. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+263
Alex82
Господи, сколько уже можно про этот SE 4?!🤦🏻‍♂️ Вам там самим то не надоело?🤔
2 часа назад в 14:09
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Dmitriy
+806
Dmitriy
А есть гарантии, что он не будет жрать электричества больше? Так что увеличение ёмкости аккумулятора об увеличении автономности совершенно иного устройства ни разу не говорит.
2 часа назад в 14:39
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