iPhone SE 4, MacBook Air M4 и ещё 3 гаджета Apple, которые выйдут уже весной







Буквально недавно компания Apple выпустила первую партию компьютеров на чипах M4. Скорее всего, в этом году больше анонсов мы не увидим. Однако инсайдеры и отраслевые медиа уже раскрыли список устройств, которые нам покажут весной. Собрали всё, что стоит ждать. Буквально недавно компания Apple выпустила первую партию компьютеров на чипах M4. Скорее всего, в этом году больше анонсов мы не увидим. Однако инсайдеры и отраслевые медиа уже раскрыли список устройств, которые нам покажут весной. Собрали всё, что стоит ждать. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

iPhone SE 4

iPad 11

iPad Air M3

MacBook Air M4

Абсолютно новый продукт умного дома

Ещё новинки

Возможно, самым большим анонсом следующей весны станет самый доступный iPhone. Хотелось бы, чтобы девайс получился настолько же классным, как и новый Mac mini M4. Инсайдеры утверждают, что нас ждёт самое большое обновление iPhone SE с момента его дебюта в 2016 году.Наконец-то Apple откажется от кнопки «Домой» и предложит более современный форм-фактор, аналогичный iPhone 14. iPhone SE 4 также станет первым девайсом, в котором будет использоваться собственный модем Apple. Но главное — цена. Если Apple выпустит iPhone SE 4 с экраном 90 Гц (маловероятно) и чипом A18 за $399, то он вполне может стать самым продаваемым смартфоном в мире.Самый дешёвый iPad, скорее всего, получит свое первое обновление за последние 2 года уже следующей весной. Основное внимание будет уделено поддержке Apple Intelligence. Визуальных изменений ждать не стоит.Скорее всего, он получит чип A18 и 8 ГБ оперативной памяти, что позволит запускать игры консольного уровня. В остальном этот девайс и так слишком хорош, чтобы его улучшать.Тут уже ситуация будет немного интереснее: следующие iPad Air получат чипы M3, дисплеи с частотой обновления 90 Гц (впервые для Apple), а также совершенно новую клавиатуру Magic Keyboard. Круто? Конечно! Но свой прайс в $600 за базовую модель эти девайсы по-прежнему не оправдывают.Ещё один минорный апдейт — MacBook Air (13 и 15 дюймов) получат чипы M4. Обновление было бы более существенным, если бы Apple не перевела все текущие Air на 16 ГБ оперативной.Скорее всего, компания также оснастит ноутбуки новой камерой Center Stage, как и в последних MacBook Pro. Других улучшений не ожидается.Первый продукт Apple для умного дома в виде смарт-дисплея также готовится к выпуску весной. Это будет гибрид HomePod с iPad и поддержкой Apple Intelligence. При этом компания разработала специальный интерфейс с виджетами и поддержкой устройств умного дома для этого хаба. По словам инсайдеров, его можно будет крепить на стену или ставить на стол. Сам гаджет будет оснащён 6-дюймовым квадратным дисплеем.Apple также планирует выпустить обновленную модель AirTag с новым чипсетом сверхширокополосной связи. Помимо этого, нас ждут более мощные Mac Studio и Mac Pro, но их выпуск ожидается ближе к лету 2025 года.А чего ждёте вы от Apple в первой половине 2024 года?