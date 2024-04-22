iPhone SE 4 станет самым большим разочарованием следующего года

Олег

Фото: Unsplash


Компания Apple увеличит ценник на будущий iPhone SE. Из-за этого смартфон может потерять большую часть своих фанатов.

Согласно iMore, свежие подробности и аналитику «подвёз» инсайдер Марк Гурман, который работает в Bloomberg. Ранее мы уже рассказывали, что iPhone SE 4-го поколения может получить корпус и основные «плюшки» iPhone 14, но всего с одной камерой. При этом утечки гласят, что смартфон будет стоить «менее $400», вероятно, имея в виду ценник $399.

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Гурман уверен, что это не так. Он весомо напоминает о комплектующих, которые якобы будут присутствовать в iPhone SE 4 — полноэкранный дизайн, OLED-панель, Face ID, свежий процессор и так далее. По словам аналитика, такое комбо никак не может стоить «менее $400»; скорее всего, Apple будет продавать смартфон даже дороже, чем $429 (это цена iPhone SE 2022).

Если здраво посчитать, сколько должна стоить почти полная копия iPhone 14, то вполне логично увидеть ценник ближе к $500. Такое устройство становится прямым конкурентом iPhone 14 в остатках магазинов и на вторичке, а значит iPhone SE 4 вполне может провалиться из-за своей бессмысленно высокой стоимости. 

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Источник:
iMore
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