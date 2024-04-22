iPhone SE 4 станет самым большим разочарованием следующего года



Компания Apple увеличит ценник на будущий iPhone SE. Из-за этого смартфон может потерять большую часть своих фанатов.



Согласно iMore, свежие подробности и аналитику «подвёз» инсайдер Марк Гурман, который работает в Bloomberg. Ранее мы уже рассказывали, что iPhone SE 4-го поколения может получить корпус и основные «плюшки» iPhone 14, но всего с одной камерой. При этом утечки гласят, что смартфон будет стоить «менее $400», вероятно, имея в виду ценник $399.







Гурман уверен, что это не так. Он весомо напоминает о комплектующих, которые якобы будут присутствовать в iPhone SE 4 — полноэкранный дизайн, OLED-панель, Face ID, свежий процессор и так далее. По словам аналитика, такое комбо никак не может стоить «менее $400»; скорее всего, Apple будет продавать смартфон даже дороже, чем $429 (это цена iPhone SE 2022).



Если здраво посчитать, сколько должна стоить почти полная копия iPhone 14, то вполне логично увидеть ценник ближе к $500. Такое устройство становится прямым конкурентом iPhone 14 в остатках магазинов и на вторичке, а значит iPhone SE 4 вполне может провалиться из-за своей бессмысленно высокой стоимости.