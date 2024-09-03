iPhone SE 4 заставит Apple наконец распрощаться с прошлым



Компания Apple полностью откажется от IPS-матриц в айфонах с выходом новой модели iPhone SE. Об этом пишет MacRumors.



Согласно свежему инсайду, Apple готовится завершить контракты с двумя японскими производителями дисплеев, с которыми работает много лет — это Japan Display и Sharp. Оба производят IPS-панели и поставляли ей более 200 млн дисплеев в год, но сейчас Apple последовательно отказывается от них в своих смартфонах. ЖК-панель сейчас используется лишь в iPhone SE (2022), и, судя по всему, он будет последним.







В 2025 году Apple выпустит iPhone SE 4, который должен получить корпус и OLED-дисплей от iPhone 14 — впервые в линейке. Панели для четвертой «СЕ-шки» компания планирует закупать у корейской LG Display и китайской BOE. Это значит, что компания больше не будет использовать IPS ни в одном из своих смартфонов и полностью перейдет на OLED. При этом в других «яблочных» продуктах IPS еще присутствует, например, в нескольких моделях iPad и линейке MacBook Air.