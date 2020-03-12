Не важно, хотите ли вы скрыть данные своего банковского счета от посторонних в кафе или откровенное сообщение от глаз своего коллеги, новый патент Apple описывает технологию, которая может помочь в этом деле.Компания подала заявку в Управление по патентам и товарным знакам США, описывающую технологию, следящую за взглядом пользователя. Она сможет размывать или шифровать содержимое при взгляде постороннего человека на экран. Патент носит название «шифрование дисплея, зависящее от взгляда» и, скорее всего, относится к будущим моделям iPhone или iPad, однако в составе заявки упоминаются компьютеры, а также носимые устройства, такие как смарт-часы.Возможно эта технология работает с помощью камеры Face ID, которая определяет взгляд авторизированного пользователя и распознает постороннего. Пока не ясно, будет ли шифроваться весь контент или это будет зависеть от определенного типа, например, просмотр видео на YouTube нет смысла прятать, а вот банковское приложение или мессенджер могут быть спрятаны с помощью размытия.Это информация может показаться интересной, а описываемая технология очень полезной, но это не значит, что Apple представит её в ближайшее время, поскольку компания регистрирует довольно много патентов. Стоит отметить, что не вся заявки получают воплощение в потребительских устройствах.