iPhone смогут переносить данные приложений с Android-смартфонов и обратно







Несколько дней назад Apple опубликовала документацию к новому фреймворку, предназначенному для упрощения переноса данных сторонних приложений между iOS и Android. Рассказываем, как это будет работать.

«AppMigrationKit поддерживает миграцию только с платформ сторонних производителей, таких как Android. Система не использует фреймворк для миграции между устройствами iOS и iPadOS. Фреймворк также не функционирует в приложениях iOS, работающих в VisionOS или macOS на базе Apple Silicon. Фреймворк игнорирует вызовы из приложений Mac, созданных с помощью Mac Catalyst», — говорится в документации Apple.

Фреймворк AppMigrationKit обеспечит разовый перенос данных приложений между гаджетами Apple и сторонних производителей. Он будет совместим с устройствами под управлением iOS 26.1, iPadOS 26.1 и более поздних версий. Пока фреймворк находится в стадии бета-тестирования, но разработчики уже могут включать данные своих приложений в процесс миграции между девайсами. При этом перенос данных приложений между iOS или iPadOS не предусмотрен.Единственный минус — разработчики сами должны указать, будут ли их приложения импортировать/экспортировать данные или нет. Для этого они должны создать расширение приложения, соответствующее протоколу AppMigrationExtension и как минимум одному из его подпротоколов.Что это значит для пользователей? Если многие разработчики задействуют этот фреймворк, то юзеры смогут без проблем переносить приложения со всеми данными с Android-смартфонов на iPhone или в обратную сторону. Особенно полезна эта фича для утилит, которые не привязаны к облакам.Кроме того, в iOS 26.1 появится опция «Перенос на Android» в меню «Настройки» > «Основные» > «Перенос или сброс настроек iPhone».