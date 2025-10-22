iPhone смогут переносить данные приложений с Android-смартфонов и обратно

Фархад

App

Несколько дней назад Apple опубликовала документацию к новому фреймворку, предназначенному для упрощения переноса данных сторонних приложений между iOS и Android. Рассказываем, как это будет работать.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Фреймворк AppMigrationKit обеспечит разовый перенос данных приложений между гаджетами Apple и сторонних производителей. Он будет совместим с устройствами под управлением iOS 26.1, iPadOS 26.1 и более поздних версий. Пока фреймворк находится в стадии бета-тестирования, но разработчики уже могут включать данные своих приложений в процесс миграции между девайсами. При этом перенос данных приложений между iOS или iPadOS не предусмотрен.

«AppMigrationKit поддерживает миграцию только с платформ сторонних производителей, таких как Android. Система не использует фреймворк для миграции между устройствами iOS и iPadOS. Фреймворк также не функционирует в приложениях iOS, работающих в VisionOS или macOS на базе Apple Silicon. Фреймворк игнорирует вызовы из приложений Mac, созданных с помощью Mac Catalyst», — говорится в документации Apple.

Единственный минус — разработчики сами должны указать, будут ли их приложения импортировать/экспортировать данные или нет. Для этого они должны создать расширение приложения, соответствующее протоколу AppMigrationExtension и как минимум одному из его подпротоколов.

Что это значит для пользователей? Если многие разработчики задействуют этот фреймворк, то юзеры смогут без проблем переносить приложения со всеми данными с Android-смартфонов на iPhone или в обратную сторону. Особенно полезна эта фича для утилит, которые не привязаны к облакам.

Кроме того, в iOS 26.1 появится опция «Перенос на Android» в меню «Настройки» > «Основные» > «Перенос или сброс настроек iPhone».
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
9to5
Cсылки по теме:
Вышел гибридный ремешок из титана для Apple Watch. Внутри с сюрпризом
Первые впечатления от iPad Pro M5
Как отключить запуск камеры свайпом влево по экрану блокировки в iOS 26.1

Рекомендации

Рекомендации

Мобильный интернет продолжит работать даже во время его отключения — это гениальная идея операторов
Пользователям Telegram рассказали, почему они сами с радостью перебегут в Max
Вышел BitChat — мессенджер, который круче Telegram и MAX по самому важному параметру
Без мессенджера Max теперь не получить документы на электронную подпись в «Госключе» (Обновлено: опровержение)

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+2
nomer010
Это конечно будет жесткий попуск ведра. Но верится с трудом. Ведро на то и ведро, что помойка, на которой никто не может наладить полный бекап.
2 часа назад в 22:20
#