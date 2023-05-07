iPhone упал вместе с парашютистом из самолета. Вот что с ним стало

Олег

iPhone

Фото: Unsplash

В соцсетях завирусился видеоролик, опубликованный в TikTok — на нем iPhone упал с самолета на землю. На ролик обратили внимание в Phone Arena.

Само видео было опубликовано еще в феврале, но вирусным стало лишь сейчас. На записи можно увидеть, как парашютист выпрыгивает из самолета и вместе с ним на землю летит iPhone. Судя по ролику, на смартфон надет защитный чехол, но при заявленной высоте падения в 14 000 футов (около 4260 метров) результат всё равно сложно предсказать. 

Спустя некоторое время свободного полета iPhone упал в траву. Когда авторы ролика подняли его, то оказалось, что iPhone в полном порядке и исправно работает, как и до падения. 



Автор ролика, который увлекается парашютным спортом, не называет модель айфона, которая показала себя настолько хорошо, но в целом это далеко не первый подобный случай. Сложно сказать, насколько хорошо устройство сохранило свой внешний вид, но в плане работоспособности iPhone явно выжил и неплохо себя чувствует. Можно возразить, что устройство спас противоударный чехол, но обычно производители таких чехлов гарантируют сохранность смартфона при падении с высоты максимум 2-3 метров. 

В любом случае, вряд ли стоит повторять эксперимент намеренно со своим iPhone — ситуации, когда «яблочный» смартфон разбивается вдребезги при падении с 1-2 метров, происходят гораздо чаще. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Phone Arena
Cсылки по теме:
iPhone 11 выжил, проведя полгода на дне озера. Вот как его выловили
Это 8 самых стыдных дизайнерских решений Apple. И как вообще можно такое придумать?!
Блогер скинул семь iPhone 14 Pro в лестничный пролёт, чтобы проверить их на прочность
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

ChatGPT стал опасен — его научили очень плохим вещам
Забирайте 11 обоев для iPhone 14 Pro — с ними Dynamic Island заиграет по-новому
В Android появится долгожданное нововведение. На iOS такое в принципе невозможно
Wildberries заподозрили в продаже наркотиков. Дилер и покупатели почти не палились

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+807
hate_u
Такое может завируситься только если в головах вирус тупости.
Сегодня в 13:46
#
kardigan
+3075
kardigan
Ого. Какая новость!
Сегодня в 13:47
#
Pavel Nikiforov
+589
Pavel Nikiforov
Ради интереса загуглил высоту этого старфлаера... автору блин тоже советую проверять цифры перед публикацией хни. Самый высокий аттракцион имеет высоту 140 метров.
Какие 760?! Вы себе представляете высоту мачты почти 1 км под аттракцион? 🤣🤣🤣
Сегодня в 13:58
#
Pavel Nikiforov
+589
Pavel Nikiforov st00p1dm0nkey
А чего нет смотровой на Останкинской телебашне? 🤔
Сегодня в 17:38
#
Mr.Igor
+117
Mr.Igor
Нормально так, закрутило айфон….
Сегодня в 14:59
#
Pavel Nikiforov
+589
Pavel Nikiforov Mr.Igor
Любой плоский предмет так крутится
Сегодня в 17:39
#
+145
lokky
я таких роликов видел сотни. Ни о чем.
Сегодня в 15:33
#
Руслан
–146
Руслан
Ради интереса в гугле бы набрал чему равен 1 фут. Это 30,48см. 14000х30,48=426 720см. Это 4киллометра!!! Что это за аттракцион такой?)))))
Сегодня в 16:31
#
+99
acinatnas
В редакции уже отмечают ? Сначала в статье телефон упал с аттракциона, теперь у парашютиста из самолёта.
2 часа назад в 18:52
#
Купить рекламу