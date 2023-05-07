iPhone упал вместе с парашютистом из самолета. Вот что с ним стало

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В соцсетях завирусился видеоролик, опубликованный в TikTok — на нем iPhone упал с самолета на землю. На ролик обратили внимание в Phone Arena.



Само видео было опубликовано еще в феврале, но вирусным стало лишь сейчас. На записи можно увидеть, как парашютист выпрыгивает из самолета и вместе с ним на землю летит iPhone. Судя по ролику, на смартфон надет защитный чехол, но при заявленной высоте падения в 14 000 футов (около 4260 метров) результат всё равно сложно предсказать.



Спустя некоторое время свободного полета iPhone упал в траву. Когда авторы ролика подняли его, то оказалось, что iPhone в полном порядке и исправно работает, как и до падения.





Автор ролика, который увлекается парашютным спортом, не называет модель айфона, которая показала себя настолько хорошо, но в целом это далеко не первый подобный случай. Сложно сказать, насколько хорошо устройство сохранило свой внешний вид, но в плане работоспособности iPhone явно выжил и неплохо себя чувствует. Можно возразить, что устройство спас противоударный чехол, но обычно производители таких чехлов гарантируют сохранность смартфона при падении с высоты максимум 2-3 метров.



В любом случае, вряд ли стоит повторять эксперимент намеренно со своим iPhone — ситуации, когда «яблочный» смартфон разбивается вдребезги при падении с 1-2 метров, происходят гораздо чаще.