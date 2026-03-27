iPhone со старыми версиями iOS начали получать предупреждения от Apple. Насколько это важно?

Владельцы многих iPhone и iPad со старыми версиями iOS и iPadOS начали получать внезапные уведомления от Apple прямо на экране блокировки. В них компания предупреждает пользователей об активных веб-атаках.

Предупреждения отображаются как «Критически важное программное обеспечение», которое нужно установить в приложении «Настройки». Сама Apple отмечает, что осведомлена об атаках, направленных на устаревшее программное обеспечение iOS. Поэтому она призывает пользователей установить патчи безопасности для защиты гаджетов.Уведомления приходят на девайсы под управлением iOS 17 и старше. Судя по всему, речь идёт об эксплойтах Coruna и DarkSword, которые могут использовать уязвимости в iOS 13 — iOS 17.2.1. Переход по вредоносной ссылке или посещение скомпрометированного сайта на необновленном устройстве может привести к краже данных.Напомним, что в начале марта Apple выпустила iOS 15.8.7 и iOS 16.7.15, а также соответствующие версии iPadOS, для устранения уязвимостей безопасности, связанных с эксплойтами. Кроме того, компания избавилась от уязвимостей в iOS 26.3.1.