iPhone спас альпиниста от мучительной смерти





Мужчина застрял в заснеженных горах на высоте свыше трех километров. Мужчина застрял в заснеженных горах на высоте свыше трех километров. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

История спасения произошла на горе Сноумасс, штат Колорадо. 53-летний мужчина отправился в рискованный поход в одиночку. На обратном пути альпинист повредил руку и не мог продолжить спуск. А поскольку высота подъема превышала 3000 метров, связи с внешним миром у пострадавшего не было.Однако благодаря спутниковой связи в iPhone 14, мужчина смог отправить сообщение родственникам, которые вызвали службу спасения из 17 человек.После происшествия шериф округа предложил всем любителям экстрима освоить отправку сообщений по спутнику, поскольку функция значительно упрощает поиск, когда на счету может быть каждая минута.