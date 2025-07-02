iPhone спас альпиниста от мучительной смерти

Артем
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Мужчина застрял в заснеженных горах на высоте свыше трех километров.

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История спасения произошла на горе Сноумасс, штат Колорадо. 53-летний мужчина отправился в рискованный поход в одиночку. На обратном пути альпинист повредил руку и не мог продолжить спуск. А поскольку высота подъема превышала 3000 метров, связи с внешним миром у пострадавшего не было. 

Однако благодаря спутниковой связи в iPhone 14, мужчина смог отправить сообщение родственникам, которые вызвали службу спасения из 17 человек.

После происшествия шериф округа предложил всем любителям экстрима освоить отправку сообщений по спутнику, поскольку функция значительно упрощает поиск, когда на счету может быть каждая минута.
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Источник:
Macrumors
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