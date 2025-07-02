iPhone спас альпиниста от мучительной смерти

Мужчина застрял в заснеженных горах на высоте свыше трех километров.
Однако благодаря спутниковой связи в iPhone 14, мужчина смог отправить сообщение родственникам, которые вызвали службу спасения из 17 человек.
После происшествия шериф округа предложил всем любителям экстрима освоить отправку сообщений по спутнику, поскольку функция значительно упрощает поиск, когда на счету может быть каждая минута.
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