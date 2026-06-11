iPhone теперь чинит себя сам? В iOS 27 появился режим восстановления как на Mac

Самым незаметным, но нереально полезным нововведением в iOS 27 стал новый режим восстановления iPhone и iPad. Apple наконец-то дала нам встроенный Recovery Mode с интерфейсом, который работает без полной загрузки системы.Новая функция делает процесс восстановления похожим на macOS. Вместо подключения к компьютеру и сложных процедур с DFU-режимом iPhone может загрузиться в специальную среду восстановления, где доступны инструменты для диагностики и отладки системы. Это особенно полезно в случаях, когда устройство не загружается после неудачного обновления или зависает в цикле перезагрузки.Чтобы войти в режим восстановления, нужно полностью выключить iPhone, затем удерживать боковую кнопку до появления логотипа Apple и продолжать удерживать её дальше. Всё! Никаких поочередных нажатий кнопок громкости. Девайс автоматически перейдёт в новый интерфейс восстановления. Такой же механизм реализован в iPadOS 27.Внутри Recovery Mode доступно несколько разделов: помощник восстановления, обновление ПО, диагностический режим, полное стирание устройства и классический режим восстановления. Система также показывает уровень заряда и автоматически подключается к знакомым Wi-Fi сетям, а при необходимости позволяет перезагрузить устройство обратно в обычный режим.Самое главное, что многие проблемы, которые раньше требовали компьютера и подключения через кабель, теперь можно решить прямо на iPhone.