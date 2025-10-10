iPhone теперь как Xiaomi Ultra: Belkin выпустила гибридную рукоятку в дизайне фотоаппарата

Фархад

Belkin

Популярный производитель аксессуаров Belkin представил Stage PowerGrip — девайс для iPhone, представляющий собой рукоятку для съёмки с MagSafe и внешним аккумулятором.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Belkin Stage PowerGrip оснащен батареей на 9300 мАч, которая можно несколько раз подзарядить iPhone по MagSafe. Правда, мощность беспроводной зарядки ограничена 7,5 Вт, но пауэрбанк к смартфону можно подрубить и по кабелю.

Благодаря функции беспроводной зарядки, встроенному кабелю и дополнительному порту USB-C можно заряжать до трех устройств одновременно. Например, iPhone, Apple Watch и AirPods, поскольку девайс максимум выдаёт 15 Вт.

Грип подключается к iPhone по Bluetooth, чтобы можно было использовать физическую кнопку для запуска съёмки. Также в девайсе предусмотрен разъём для крепления на штатив, а цифровой дисплей отображает оставшийся заряд батареи.

Belkin Stage PowerGrip оценён в $80.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Забираем бесплатно медаль для Apple Watch в честь Всемирного дня психического здоровья
Control выйдет на iPhone, iPad и Mac
Вышел трейлер загадочного сериала Pluribus от создателя «Во все тяжкие»

Рекомендации

Рекомендации

Telegram не работает в России
От интернета отключили еще один регион России
Что такое LDAC и почему вам стоит искать его упоминание на упаковке наушников
Объявлены цены на новую Lada Iskra — не захочется никаких Hyundai и «китайцев»

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии