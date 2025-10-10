iPhone теперь как Xiaomi Ultra: Belkin выпустила гибридную рукоятку в дизайне фотоаппарата







Популярный производитель аксессуаров Belkin представил Stage PowerGrip — девайс для iPhone , представляющий собой рукоятку для съёмки с MagSafe и внешним аккумулятором.

Belkin Stage PowerGrip оснащен батареей на 9300 мАч, которая можно несколько раз подзарядить iPhone по MagSafe. Правда, мощность беспроводной зарядки ограничена 7,5 Вт, но пауэрбанк к смартфону можно подрубить и по кабелю.Благодаря функции беспроводной зарядки, встроенному кабелю и дополнительному порту USB-C можно заряжать до трех устройств одновременно. Например, iPhone, Apple Watch и AirPods, поскольку девайс максимум выдаёт 15 Вт.Грип подключается к iPhone по Bluetooth, чтобы можно было использовать физическую кнопку для запуска съёмки. Также в девайсе предусмотрен разъём для крепления на штатив, а цифровой дисплей отображает оставшийся заряд батареи.Belkin Stage PowerGrip оценён в $80.