iPhone Ultra смогут позволить себе единицы. Сколько он будет стоить в России?

На фоне участившихся инсайдов о первом складном смартфоне Apple, которые впервые будет называться iPhone Ultra, журналист Bloomberg Марк Гурман назвал цены на все версии устройства. Сразу отметим, он перешагнёт отметку в $2000 даже в минималке, а топовые версии сравнятся с MacBook Pro.

В своём прогнозе Гурман ориентируется на текущую линейку. Сейчас максимальный iPhone Pro Max с 2 ТБ стоит $1999 в США без учёта налогов. И если минимальный iPhone Ultra на 256 ГБ будет стоить $1999 без учёта налогов, то версия на 512 ГБ обойдётся желающим в $2199, на 1 ТБ — в $2399, а топовая на 2 ТБ — $2799.Фактически Apple выведет iPhone в новую ценовую категорию, где он начинает конкурировать уже не со смартфонами, а с ноутбуками. Отсюда и возможное название — iPhone Ultra. Apple уже использует этот бренд для самых топовых продуктов: Apple Watch Ultra и чипов M-серии Ultra. В чём смысл такого подхода? Всё просто — показать, что это не еще один iPhone, а отдельный класс устройств с максимальными возможностями и ценником.По характеристикам все будет соответствовать статусу. Формат книжки с внешним экраном на 5,3 дюйма и внутренним на 7,7 дюйма, две камеры по 48 Мп, 2-нм чип A20 Pro, а вместо Face ID ожидается Touch ID в кнопке питания.Согласитесь, что это будет максимально нишевый, но дорогой продукт. Но сколько же тогда iPhone Ultra будет стоить в России? В первые дни ценник запросто перешагнёт отметку в 1 млн рублей за базовую конфигурацию, а когда цены «устаканятся» стоит ожидать прайса в 220-250 тысяч рублей за минимальный объём памяти и 360-380 тысяч за 2 ТБ.Как мы посчитали? Исходили из расчетов Гурмана: для минималки iPhone Ultra взяли цену 17 Pro Max на 2 ТБ в сетевых магазинах, а за точку отсчёта максимальной версии использовали сопоставимый по цене MacBook Pro 14 M5 Pro на 24/2048 ГБ. Но Тут важно понимать, что многое также будет зависеть от курса валют и спроса на складной iPhone. А вы готовы отдать за экспериментальный складной гаджет четверть миллиона рублей?