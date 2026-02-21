iPhone в России съедает всю батарею за несколько часов? Измените эту настройку





Некоторое время назад я столкнулся со странной проблемой. Я пользуюсь iPhone 15, купленным с рук в состоянии нового с идеальным АКБ с 7 циклами и 100% емкости. За ночь в режиме ожидания он разряжался примерно на 3%. Однако спустя месяц-полтора после покупки всё пошло наперекосяк: зарядив айфон с вечера, утром я мог увидеть на нем 50-60% заряда.

Таким образом смартфон, которого мне хватало на 1,5 дня, теперь высаживался за считанные часы. Спустя несколько дней тестов и диванной аналитики я обнаружил виновника торжества: в статистике расхода аккумулятора на верхних позициях стабильно прописался «Локатор». Ранее такого не было, да и не должен системный процесс съедать так много.Нехитрыми логическими умозаключениями я пришел к выводу, что всё дело в заглушении сигнала GPS. Некоторое время назад оно стало более агрессивным, так что даже навигационные приложения показывали мое местоположение в соседнем поселке. Похоже, что iPhone постоянно пытался установить точную геопозицию для фиксации в «Локаторе», но не мог этого сделать, попутно выжирая всю батарею.Проблему я решил очень просто: зашел в «Настройки» → свой профиль → «Локатор» и выключил тумблер «Доступ к моей геопозиции», после чего в разделе «Конфиденциальность» → «Службы геолокации» также запретил «Локатору» доступ к геопозиции. Ровно с этого момента расход заряда вернулся в норму.Стоит сделать оговорку: отключение геопозиции для «Локатора» лишает вас возможности найти айфон, если его украдут. Однако между призрачной вероятностью утратить смартфон в своем спокойной регионе и необходимостью заряжать его дважды в день я выбрал первое. Возможно, эта подсказка будет полезна другим жителям регионов с агрессивным подавлением GPS.