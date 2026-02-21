Top.Mail.Ru

iPhone в России съедает всю батарею за несколько часов? Измените эту настройку

Олег


Некоторое время назад я столкнулся со странной проблемой. Я пользуюсь iPhone 15, купленным с рук в состоянии нового с идеальным АКБ с 7 циклами и 100% емкости. За ночь в режиме ожидания он разряжался примерно на 3%. Однако спустя месяц-полтора после покупки всё пошло наперекосяк: зарядив айфон с вечера, утром я мог увидеть на нем 50-60% заряда. 

Таким образом смартфон, которого мне хватало на 1,5 дня, теперь высаживался за считанные часы. Спустя несколько дней тестов и диванной аналитики я обнаружил виновника торжества: в статистике расхода аккумулятора на верхних позициях стабильно прописался «Локатор». Ранее такого не было, да и не должен системный процесс съедать так много. 

Нехитрыми логическими умозаключениями я пришел к выводу, что всё дело в заглушении сигнала GPS. Некоторое время назад оно стало более агрессивным, так что даже навигационные приложения показывали мое местоположение в соседнем поселке. Похоже, что iPhone постоянно пытался установить точную геопозицию для фиксации в «Локаторе», но не мог этого сделать, попутно выжирая всю батарею. 



Проблему я решил очень просто: зашел в «Настройки» → свой профиль → «Локатор» и выключил тумблер «Доступ к моей геопозиции», после чего в разделе «Конфиденциальность» → «Службы геолокации» также запретил «Локатору» доступ к геопозиции. Ровно с этого момента расход заряда вернулся в норму. 

Стоит сделать оговорку: отключение геопозиции для «Локатора» лишает вас возможности найти айфон, если его украдут. Однако между призрачной вероятностью утратить смартфон в своем спокойной регионе и необходимостью заряжать его дважды в день я выбрал первое. Возможно, эта подсказка будет полезна другим жителям регионов с агрессивным подавлением GPS. 
Комментарии

+13
Slepoy2.0
Во, бля!
Сегодня в 15:07
#
+754
pincher
На полтора дня🤔🤔🤔 вот это прикол… тем более восстановленный 15-ый iPhone. Чудеса да и только🤣
Сегодня в 15:36
#
kardigan
+4354
kardigan pincher
Согласен. Хотя если по нему только позванивать пару раз в день, вполне возможно, что хватит, хотя и в ытом не уверен.
2 часа назад в 17:04
#
+754
pincher Олег Воронин
Ну не восстановленный, а БУ. Но сути этого не меняет полтора дня для аккумулятора в 2,5 года это слишком. Да даже для нового телефона это много.
2 минуты назад
#