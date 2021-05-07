От пользователя iPhone 6 в адрес Apple подан иск о возмещении физического и морального вреда. Он утверждает, что девайс взорвался у него в руках.
15 августа 2019 года Роберт Франклин слушал музыку на своем iPhone 6, который был куплен в 2018-м. Неожиданно музыка стала прерываться. Роберт подошел к смартфону, чтобы проверить, в чём дело, и смартфон взорвался прямо у него в руках, когда он держал его возле лица, смотря в экран. Мужчина рассказывает, что он почувствовал острую боль в глазах, отшатнулся и упал. Пытаясь зацепиться руками при падении, он повредил запястье. Франклин продолжает испытывать боли до сих пор, в том числе и на момент подачи иска.
Формулировка претензии такова: «iPhone 6 имеет заводской дефект, при котором аккумулятор не может выполнять свои обычные задачи без перегрева, что привело к взрыву и возгоранию устройства». Роберт требует от Apple возмещение нескольких типов вреда: финансовый (на лечение, судебные издержки и адвокатов) в размере $75 тысяч, а также моральный и физический вред, который он оценил в $5 млн. Франклин упоминает, что в эту сумму включается и стоимость «погибшего» устройства, и покупку нового.
В иске не указывается, в каком состоянии был iPhone 6 на момент взрыва. В частности, пока неизвестно, был ли он куплен новым или на «вторичке» — модель довольно старая, и найти её в 2018 году в официальной рознице было бы проблематично. Кроме того, истец не уточняет, совершалась ли замена аккумулятора iPhone — этот факт тоже немаловажен, так как если сменная батарейка от стороннего производителя послужила причиной происшествия, Apple вряд ли в этом виновата. Кроме того, из-за возраста девайса аккумулятор с большой вероятностью уже был заменен.
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