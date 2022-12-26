iPhone XR взорвался от случайного падения. Владелец чудом остался невредим (фото)

Владелец iPhone XR рассказал, как его смартфон внезапно самоуничтожился. Об этом сообщает MyDrivers.Согласно источнику, мужчина из китайского города Чжецзян (его имя не называется) рассказал в соцсетях, как его чуть не покалечил собственный iPhone. Смартфон был куплен в конце 2019 года спустя год после релиза, и мужчина без проблем пользовался им до сих пор. Но больше не будет.Он рассказал, что в обычный день снял свой iPhone XR с зарядки и собрался уходить из дома. Смутно почувствовав, что смартфон чересчур горячий, мужчина хотел посмотреть, в чем дело, но случайно уронил устройство на пол. Тут же подняв его, он нажал на кнопку Power, но из iPhone внезапно пошел дым. Владелец снова выронил злосчастный смартфон из рук, и уже на полу он внезапно загорелся и взорвался.Мужчина уточнил, что в начале 2022 года менял аккумулятор на новый. Возможно, ему установили батарейку низкого качества, или же при замене повредили внутренние компоненты, связанные с питанием. Если бы возгорание или взрув произошли на пару мгновений раньше, владелец смартфона получил бы серьезные травмы.