iPhone Взрыв

iPhone XR взорвался от случайного падения. Владелец чудом остался невредим (фото)

Олег

Владелец iPhone XR рассказал, как его смартфон внезапно самоуничтожился. Об этом сообщает MyDrivers.

Согласно источнику, мужчина из китайского города Чжецзян (его имя не называется) рассказал в соцсетях, как его чуть не покалечил собственный iPhone. Смартфон был куплен в конце 2019 года спустя год после релиза, и мужчина без проблем пользовался им до сих пор. Но больше не будет. 

iPhone

Он рассказал, что в обычный день снял свой iPhone XR с зарядки и собрался уходить из дома. Смутно почувствовав, что смартфон чересчур горячий, мужчина хотел посмотреть, в чем дело, но случайно уронил устройство на пол. Тут же подняв его, он нажал на кнопку Power, но из iPhone внезапно пошел дым. Владелец снова выронил злосчастный смартфон из рук, и уже на полу он внезапно загорелся и взорвался.

Мужчина уточнил, что в начале 2022 года менял аккумулятор на новый. Возможно, ему установили батарейку низкого качества, или же при замене повредили внутренние компоненты, связанные с питанием. Если бы возгорание или взрув произошли на пару мгновений раньше, владелец смартфона получил бы серьезные травмы. 

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Источник:
MyDrivers
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Комментарии

+7
Молотков
И на Самсунг видео снял. Да да да. Давайте желтушничайте дальше. Нормальных новостей же нету. Всякую ересь впаривать только можете.
Сегодня в 19:15
#
+7
Молотков Молотков
Че вы минусуете то? Почитайте оригинал. Даже с Гуглом переводчиком половину автор придумал. Взял уронил поднял уронил. Там ни слова про это. Чисто сочинение. Кто минусанул такие же тупые как и автор.
2 часа назад в 20:02
#
+243
Павел19562
Если он поставил левую батарейку, то это уже не Айфон а Китайфон.
Сегодня в 19:17
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+345
Geek Павел19562
Все батарейки , Китайские . И ориги тоже 😀
час назад в 21:32
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+132
lokky Geek
И айфоны — китайские смартфоны. А Эпол ваще китайская компания))
часов назад в 21:43
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