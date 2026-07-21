iPhone XX получит рекордно большой экран. Фаблеты возвращаются

Компания Apple начала тестировать увеличенный дисплей для будущего юбилейного iPhone XX. Как сообщает инсайдер Digital Chat Station, внутри компании проходит испытания OLED-панель диагональю около 6,96 дюйма. Если устройство поступит в продажу в таком виде, Apple, вероятно, будет позиционировать его как первую модель с 7-дюймовым экраном.По данным источника, новый дисплей сохраняет такое же соотношение сторон, как у текущих iPhone 17 Pro Max. Пока неизвестно, станет ли именно эта панель частью будущего iPhone XX Pro Max или Apple захочет ещё больше увеличить дисплей. Ранее другой инсайдер — Марк Гурман из Bloomberg — утверждал, что Apple активно разрабатывает сразу две версии iPhone, посвященного 20-летию линейки. Ожидается, что смартфоны получат практически безрамочный экран с изогнутым стеклом по всем четырем сторонам, благодаря чему дисплей будет занимать всю переднюю панель.Напомним, что текущие модели Pro и Pro Max предлагают диагонали 6,3 и 6,9 дюйма, поэтому визуально разницы с 7-дюймовым iPhone особо не будет. Но насколько удобно будет им пользоваться — довольно интересный вопрос. Около 15 лет назад многие бренды уже экспериментировали с фаблетами (смартфоны с экранами от планшетов), но в то время слишком огромные рамки превращали девайс в нечто несуразное. Теперь же, даже 6,9 дюймов не ощущаются такими крупными в повседневном использовании.Ожидается, что юбилейный iPhone XX с 7-дюймовым дисплеем выйдет в 2027 году, а пока мы готовимся к премьере iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Ultra в первой половине сентября.