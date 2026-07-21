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iPhone XX получит рекордно большой экран. Фаблеты возвращаются

Фархад


Компания Apple начала тестировать увеличенный дисплей для будущего юбилейного iPhone XX. Как сообщает инсайдер Digital Chat Station, внутри компании проходит испытания OLED-панель диагональю около 6,96 дюйма. Если устройство поступит в продажу в таком виде, Apple, вероятно, будет позиционировать его как первую модель с 7-дюймовым экраном.

По данным источника, новый дисплей сохраняет такое же соотношение сторон, как у текущих iPhone 17 Pro Max. Пока неизвестно, станет ли именно эта панель частью будущего iPhone XX Pro Max или Apple захочет ещё больше увеличить дисплей. Ранее другой инсайдер — Марк Гурман из Bloomberg — утверждал, что Apple активно разрабатывает сразу две версии iPhone, посвященного 20-летию линейки. Ожидается, что смартфоны получат практически безрамочный экран с изогнутым стеклом по всем четырем сторонам, благодаря чему дисплей будет занимать всю переднюю панель.

Напомним, что текущие модели Pro и Pro Max предлагают диагонали 6,3 и 6,9 дюйма, поэтому визуально разницы с 7-дюймовым iPhone особо не будет. Но насколько удобно будет им пользоваться — довольно интересный вопрос. Около 15 лет назад многие бренды уже экспериментировали с фаблетами (смартфоны с экранами от планшетов), но в то время слишком огромные рамки превращали девайс в нечто несуразное. Теперь же, даже 6,9 дюймов не ощущаются такими крупными в повседневном использовании.

Ожидается, что юбилейный iPhone XX с 7-дюймовым дисплеем выйдет в 2027 году, а пока мы готовимся к премьере iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Ultra в первой половине сентября.
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Источник:
MacRumors
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