iQOO провела первую фан-встречу в Москве

Олег

Фото: iQOO


14 сентября в столице прошла встреча пользователей смартфонов iQOO в России. Бренд пригласил 14 самых активных фанатов, показал новые смартфоны, собрал обратную связь, устроил квиз и подарил мерч.

Мероприятие прошло в пространстве SOK Рыбаков Тауэр (м. Динамо), его цель — познакомиться лично, обсудить устройства и будущее iQOO. Также бренд дал возможность фанатам протестировать устройства и поделиться любой обратной связью в живом формате. Такие офлайн-встречи iQOO собирается проводить регулярно.

Фото: iQOO

Фото: iQOO

Присутствующие увидели презентацию о смартфонах iQOO и планах бренда в России, демонстрацию и тест смартфонов Neo 10, Z10, Z10 Lite, поучаствовали в мини-квизе с подарками, а также смогли поделиться своими предложениями для будущих ивентов и сделать классные селфи для соцсетей. Каждый участник получил от бренда мерч-пакеты.

Комментарии

+64
Gabriel
Что за смартфоны ИГОГО?
2 часа назад в 18:01
#