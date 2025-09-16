iQOO провела первую фан-встречу в Москве



14 сентября в столице прошла встреча пользователей смартфонов iQOO в России. Бренд пригласил 14 самых активных фанатов, показал новые смартфоны, собрал обратную связь, устроил квиз и подарил мерч. 14 сентября в столице прошла встреча пользователей смартфонов iQOO в России. Бренд пригласил 14 самых активных фанатов, показал новые смартфоны, собрал обратную связь, устроил квиз и подарил мерч. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Мероприятие прошло в пространстве SOK Рыбаков Тауэр (м. Динамо), его цель — познакомиться лично, обсудить устройства и будущее iQOO. Также бренд дал возможность фанатам протестировать устройства и поделиться любой обратной связью в живом формате. Такие офлайн-встречи iQOO собирается проводить регулярно.Присутствующие увидели презентацию о смартфонах iQOO и планах бренда в России, демонстрацию и тест смартфонов Neo 10, Z10, Z10 Lite, поучаствовали в мини-квизе с подарками, а также смогли поделиться своими предложениями для будущих ивентов и сделать классные селфи для соцсетей. Каждый участник получил от бренда мерч-пакеты.