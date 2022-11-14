Ищете TWS-наушники до 2000 рублей? Вот 3 практичных варианта с AliExpress по выгодным ценам

Например, из Китая можно заказать отличные беспроводные наушники — в современном мире без них сложно обойтись. Имея всего лишь 1-2 тысячи рублей, вы можете выбрать достойный аксессуар.
QCY T1C
Это самые бюджетные наушники нашей подборки. Они очень простые, выполнены в стиле «затычек» и имеют пластиковый корпус. Однако их звучание точно вас порадует: драйверы QCY T1C выдают удивительно приятный звук. А еще проживут от одного заряда очень долго. Цена — всего около 1000 рублей.
Anker Life P2i
Этот китайский бренд производит весь спектр качественных аксессуаров для смартфонов и хорошо зарекомендовал себя. Наушники выполнены в стиле AirPods Pro, то есть имеют «ножку» с микрофоном. Они неплохо подойдут как для прослушивания музыки, так и для общения по телефону.
Xiaomi Redmi Buds 3 Lite
Какая подборка может обойтись без Xiaomi! Третья модель знаменитых «бадсов» порадует современным дизайном, удобной анатомической посадкой в ухе и защитой от воды и пыли по стандарту IP54.
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