AliExpress Наушники Xiaomi

Ищете TWS-наушники до 2000 рублей? Вот 3 практичных варианта с AliExpress по выгодным ценам

Олег

Распродажа 11.11 на AliExpress недавно завершилась, но это вовсе не значит, что на маркетплейсе больше нечего делать. Покупать на AliExpress зачастую всё еще выгоднее, чем в магазинах своего города, даже без сумасшедших ноябрьских скидок.

Например, из Китая можно заказать отличные беспроводные наушники — в современном мире без них сложно обойтись. Имея всего лишь 1-2 тысячи рублей, вы можете выбрать достойный аксессуар.


QCY T1C

 
QCY

Это самые бюджетные наушники нашей подборки. Они очень простые, выполнены в стиле «затычек» и имеют пластиковый корпус. Однако их звучание точно вас порадует: драйверы QCY T1C выдают удивительно приятный звук. А еще проживут от одного заряда очень долго. Цена — всего около 1000 рублей.


Anker Life P2i


Anker

Этот китайский бренд производит весь спектр качественных аксессуаров для смартфонов и хорошо зарекомендовал себя. Наушники выполнены в стиле AirPods Pro, то есть имеют «ножку» с микрофоном. Они неплохо подойдут как для прослушивания музыки, так и для общения по телефону.


Xiaomi Redmi Buds 3 Lite


Xiaomi

Какая подборка может обойтись без Xiaomi! Третья модель знаменитых «бадсов» порадует современным дизайном, удобной анатомической посадкой в ухе и защитой от воды и пыли по стандарту IP54.

Ранее мы рассказали о четырех качественных и недорогих кабелях для зарядки iPhone. 

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