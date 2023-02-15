Искать работу в интернете стало опасно — можно лишиться всех оставшихся денег

Олег

Работы нет


В рунете и мессенджерах набирает обороты новая схема обмана людей, которые ищут удаленную работу. Об этом рассказал «Тинькофф-банк».

Согласно источнику, мошенническая схема затрагивает тех людей, которые пытаются найти работу — в основном, удаленную — в интернете и в мессенджерах. Такой соискатель может, к примеру, написать сообщения об этом в разные групповые Telegram-чаты. Тут-то и активизируются «разводилы», которые часто молча сидят в таких чатах и «охотятся» на людей в трудной жизненной ситуации.

Мошенник пишет пользователю в личные сообщения и предлагает удаленную работу на привлекательных условиях. Чаще всего это некая занятость в области онлайн-продаж, рекламе или управлении персоналом. Но есть нюанс: чтобы получить эту работу, жертве нужно вложить свои деньги: либо существенную сумму в качестве «инвестора», либо небольшие средства, якобы для мелких расходов на свое трудоустройство.

Разумеется, никакой работы пользователь не получает. Отправив деньги, он теряет связь с «работодателем» и остается ни с чем. Главное коварство схемы в том, что мошенник тонко играет на чувствах людей в сложном финансовом положении и убеждает их, что отличная работа находится всего в одном шаге, стоит только подзанять немного денег и сделать взнос.

Способ защититься от подобных людей только один: ни при каких обстоятельствах не переводить свои деньги незнакомым людям, каких бы золотых гор они вам не обещали. А еще лучше пользоваться для поиска работы крупными сервисами или проверенными площадками. 

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Источник:
Тинькофф
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Комментарии

tellurian
+5037
tellurian
На этапе просьбы первого взноса уже надо задуматься.
час назад в 13:11
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