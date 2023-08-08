Искать шаблоны документов в рунете стало опасно. Один файл — и прощайте денежки



В России распространяется новая мошенническая схема, связанная с офисными документами. О ней рассказал Центробанк РФ в своем Telegram-канале.



Согласно источнику, злоумышленники распространяют вирус вместе с зараженными шаблонами различных документов — договоров, соглашений, доверенностей. Такие документы граждане обычно заполняют сами, и они не требуют нотариального заверения.



Мошенники создают копии государственных сайтов, на которые выгружают зараженные шаблоны документов. При этом они используют SEO_poisoning («отравление» поисковой выдачи), чтобы поисковики подсовывали их ссылки людям в первую очередь. Далее жертва скачивает файл, после чего на ПК запускается утилита удаленного доступа.



С этого момента у злоумышленника развязаны руки: он может похитить любую личную информацию, установить шпионское ПО или подменить ваши данные своими, например, при заполнении форм на получение платежей или пособий — вместо вашей карты средства поступят на счет мошенников. При этом они могут дополнительно обчистить и ваши счета.



Ведомство рекомендует установить запрет на автозапуск неизвестных приложений на ПК, регулярно обновлять антивирус и обращать внимание на адреса сайтов, с которых вы скачиваете документы.