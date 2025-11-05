Исходный код интерфейса App Store слили на GitHub. Это опасно?

Из-за ошибки Apple данные оказались доступны всем.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides
Вместе с релизом iOS 26.1, Apple представила обновленный интерфейс App Store, а спустя несколько часов его исходный код опубликовали на Github — крупнейшем IT-хостинге для разработчиков. Компания забыла включить защиту исходников и данные удалось скопировать при помощи Chrome-расширения и перезалить в формате архива, рассказывает пользователь ресурса с ником rxliuli.
Утечка никак не поможет хакерам во взломе системы и любопытна лишь айтишникам. Тем не менее сам факт того, что Apple допустила такую оплошность, является редкостью. Скорее всего в скором времени компания потребует удалить загруженный в общий доступ репозиторий, несмотря на его номинальную ценность.