Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Исходный код интерфейса App Store слили на GitHub. Это опасно?

Артем
Снимок экрана 2025-11-05 092255.png
Фото: Unsplash

Из-за ошибки Apple данные оказались доступны всем.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Вместе с релизом iOS 26.1, Apple представила обновленный интерфейс App Store, а спустя несколько часов его исходный код опубликовали на Github — крупнейшем IT-хостинге для разработчиков. Компания забыла включить защиту исходников и данные удалось скопировать при помощи Chrome-расширения и перезалить в формате архива, рассказывает пользователь ресурса с ником rxliuli. 

arhaerhaedrhaerh.png

Утечка никак не поможет хакерам во взломе системы и любопытна лишь айтишникам. Тем не менее сам факт того, что Apple допустила такую оплошность, является редкостью. Скорее всего в скором времени компания потребует удалить загруженный в общий доступ репозиторий, несмотря на его номинальную ценность.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
GitHub
Cсылки по теме:
Почему срочно стоит обновиться на iOS 26.1 и iPad 26.1?
Apple Watch стали лучше оценивать сон в watchOS 26.2
Вышли бета-версии iOS 26.2 и macOS 26.2

Рекомендации

Рекомендации

Жители РФ нашли замену Telegram и WhatsApp — отлично работает без интернета
OZON придумал идеальный способ бесить своих пользователей. Встречайте в приложении!
Как забрать часть товаров из OZON или Wildberries, чтобы не выдали остальные
Макбуки отменяются: Apple передумала выпускать MacBook Pro на M5

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии