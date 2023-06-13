Искусственному интеллекту нашли необычное применение

Артем
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Фото: Unsplash
Европейский вещательный союз позволит ИИ комментировать матчи по легкой атлетике, которые пройдут с 20 по 25 июня в Польше. Об этом сообщает техно-портал Tech Xplore. 

По задумке, ИИ в прямом эфире заговорит голосом британского комментатора и бывшей спортсменки Ханны Френч. Чтобы в точности передать интонацию в нейросеть загрузят 24-часовой аудиопоток с комментариями девушки.

Таким образом Eurovision Sport и European Athletics хотят продемонстрировать эффективность искусственного интеллекта в рамках спортивных соревнований. Сама Ханна Френч рада такому необычному сотрудничеству. По её словам, в будущем технология будет расширяться и позволит болельщикам слышать больше любимых голосов во время трансляций, вне зависимости от занятости диктора. 

Командные соревнования по легкой атлетике пройдут с 20 по 25 июня в Хожуве в Польше в рамках мультиспортивных Европейских игр, сосредоточенных в Кракове.
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Источник:
Tech Xplore
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