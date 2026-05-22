Искусственный интеллект научился управлять Mac даже в заблокированном состоянии. Создатели ChatGPT продолжают улучшать Codex

Фархад


Стартап OpenAI выпустил обновление для Codex на macOS. Теперь ИИ-агент может управлять приложениями на Mac даже в заблокированном состоянии с выключенным экраном.

Если вы пропустили, то недавно в сети начали появляться фотографии вайбкодеров, которые ходят по улицам с открытыми MacBook. Это требовалось, чтобы компьютер не блокировался, а ИИ-агент продолжал работать. Новая функция получила простое название «Использование компьютера». После установки специального плагина Codex получает доступ к управлению интерфейсом macOS: ИИ может нажимать кнопки, вводить текст, перемещаться по меню, работать с буфером обмена и запускать приложения. При этом сам Mac может оставаться заблокированным.

OpenAI заявляет, что функция создана для сложных задач, которые невозможно выполнить через терминал. Например, Codex сможет воспроизводить баги в графическом интерфейсе, менять параметры приложений или запускать процессы в настольных программах. Управлять всем этим можно даже удаленно с iPhone. Для работы потребуется выдать разрешения на запись экрана и специальные возможности macOS. Codex также запрашивает подтверждение перед запуском новых приложений, а отдельные программы можно добавить в список «Всегда разрешать».

Вместе с этим OpenAI добавила функцию Appshots — она позволяет моментально отправлять скриншоты и содержимое окон Mac прямо в ветку Codex через сочетание клавиш. Также появился новый режим /goal, в котором ИИ-агент способен работать над задачей часами или даже днями без остановки.

Функция уже доступна всем пользователям Codex, кроме жителей стран ЕС, Великобритании и Швейцарии.
Источник:
MacRumors
