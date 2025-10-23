Искусственный интеллект поможет авторам «ВКонтакте» зарабатывать на контенте с товарами

Новые алгоритмы на базе искусственного интеллекта определяют авторов, которые создают качественные шопсы — публикации с товарами. ИИ позволяет выделить не только контент с товарными карточками или ссылками, но и нативные обзоры или интересные распаковки. Авторы такого контента получат дополнительные возможности для монетизации и развития в социальной сети.

Инженеры компании разработали алгоритмы, которые определяют контент с товарами, способный вовлекать зрителей и стимулировать их к покупке. Авторам такого контента доступен новый формат монетизации, где креаторы получают процент с каждой продажи товара по своей публикации. Благодаря новой разработке 300 млн постов и клипов получили статус потенциальных шопсов.

Алгоритмы на базе собственных языковой и визуально-языковой моделей (LLM и VLM) учитывают формат контента — пост, клип или длинный видеоролик, а также его содержание: прямое упоминание товара или услуги, наличие цены, информация, где и как совершить покупку. Важными критериями для моделей являются оригинальность и высокое качество контента. Модели могут определять шопсы с точностью более 95%, для дообучения алгоритмов и идентификации контента, в котором модель не уверена, применяется ручная разметка. В планах — улучшать модель и расширять её возможности.

Ранее «ВКонтакте» представила новый формат контента — шопсы. Пользователи получили возможность заниматься шопингом в соцсети, авторы — зарабатывать на рекламе товаров, бизнес — увеличивать охваты и стимулировать продажи.
