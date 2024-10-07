Искусственный интеллект поможет пользователям Авито в выборе исполнителей услуг

Артем
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Авито обучил собственную большую языковую модель (LLM) анализировать отзывы, оставленные о мастерах, и составлять на их основе короткую справку.

В ней будет резюме всех отзывов с ключевыми преимуществами и недостатками исполнителя. Так платформа помогает потенциальным заказчикам сформировать общее представление об исполнителе услуги, подсветить его ключевые качества и дать добросовестным пользователям больше внимания заказчиков. 

Пользователи тестовой группы увидят блок «Нейросеть собрала главное». Алгоритм анализирует мнения пользователей, находит совпадения и на их основе создает обобщенный отзыв, состоящий из двух блоков «Преимущества» и «Недостатки». Если об исполнителе есть информация только по одному, второй показываться не будет. Покупатели увидят информацию о тех качествах исполнителей услуг, которые интересуют большинство из них в первую очередь: скорость, аккуратность, отзывчивость качество работы. Пользователи могут самостоятельно проверить информацию, изучив отзывы ниже. Кроме того, на этапе теста можно будет дать оценку отзыву, написанному алгоритмом. Это позволит совершенствовать систему, сделать ее более точной и информативной. 

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Основой для алгоритма стала большая языковая модель, обученная разработчиками Авито. Генеративные модели уже используются на платформе, в том числе, для помощи пользователям в создании описаний товаров в категории «Обувь, одежда, аксессуары». Чтобы обучить алгоритм находить и выделять ключевые смыслы в опубликованных отзывах, была задействована команда AI-редакторов, которые сделали разметку на основании более 20 тысяч примеров. Дообучение алгоритма и непосредственная работа осуществляется на собственных вычислительных мощностях Авито. 

В тестовом режиме новая функция заработала в нескольких категориях Авито Услуг. На первом этапе около 50% пользователей увидят подсказки от искусственного интеллекта. В будущем планируется масштабировать функцию и на другие вертикали Авито. 

Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито: 

«Наши исследования показывают, что в 95% случаев пользователи читают отзывы о продавце или исполнителе перед совершением покупок или заказом услуг в интернете. Они помогают ориентироваться в разнообразии выбора и принимать более качественные и взвешенные решения. Новый сервис позволит сэкономить время на изучение профиля за счет использования машинного обучения. Мы будем внимательно следить за обратной связью от пользователей, чтобы постоянно совершенствовать нашу модель».
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Комментарии

+131
crubs
в профиле убедиться, что не агрегатор с несколькими однотипными объявлениями по куче регионов, который не отвечает за исполнителя. в этом случае 50% что нарвешься на мошенников. должен быть частник минимум с 10 отзывами на 5 звезд и минимум 4.9 средней, историей минимум год, а еще лучше, чтоб в профиле у него были какие-нить товары на продажу- признак не упоротого, а простого частника.
час назад в 15:52
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