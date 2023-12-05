Искусственный интеллект поможет россиянам в старости

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Умный компаньон с использованием ИИ и больших языковых моделей поможет пенсионерам социализироваться, общаться, и окажет психологическую и медицинскую поддержку.Сбербанк и ФГБУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России (ЦНИИОИЗ) договорились о создании сервиса для пожилых людей, сообщает пресс-служба «Сбербанка».Соглашение на выставке-форуме «Россия» подписали директор центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов и директор ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России Ольга Кобякова.По мнению одной из сторон разработка улучшит качество жизни пожилых людей и положительно скажется на ее продолжительности. Ольга Кабоякова уверена, что развитие современных технологий в ближайшее время существенно повлияют на систему здравоохранения.Сергей Жданов вместе с коллегами намерен создать цифрового помощника, который может побеседовать и напомнить о приеме лекарств, а также проконсультировать по медицинским вопросам людей преклонного возраста. Несмотря на существующую сложность в освоении новых технологий пожилыми людьми, умный компаньон будет понятен и прост в обращении.Также стороны будут сотрудничать в сфере проведения комплексного анализа региональных систем здравоохранения и подготовки предложений по их трансформации.