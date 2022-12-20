Испачкался iPhone? Вот как можно и как нельзя его мыть и чистить





Еще до того, как смартфоны плотно вошли в нашу жизнь, «в народе» говорили: телефон — самая грязная вещь в нашем быту. Некоторые исследования даже предупреждали, что он сравним с унитазом по количеству бактерий.



Однако помимо невидимых загрязнений, вроде бактерий или вирусов, iPhone может заметно испачкаться: например, если упал в песок, использовался руками после чипсов или просто «залапался». Мы собрали все способы почистить «яблочный» смартфон и рассказали, чего нельзя с ним делать.





Как нельзя чистить iPhone

Как правильно чистить iPhone

Самая первая мысль, когда смартфон испачкался — помыть его под краном. Он же водостойкий! Но на самом деле iPhone не имеет водостойкости, ему не страшны лишь брызги или короткое падение в воду. Мытье под напором запросто может отправить ваш смартфон в утиль — не надо так.Не стоит для очистки использовать агрессивные бытовые средства, вроде отбеливателей, хлоросодержащих жидкостей или перекиси водорода. Кроме того, эксперты не рекомендуют использовать для iPhone сжатый воздух и забрызгивать в решетки динамиков какие-либо жидкости.Для очистки iPhone от загрязнений лучше всего использовать ткань из микрофибры или хлопка, смоченную небольшим количеством воды. Если вы хотите продезинфицировать поверхность корпуса, используйте спиртовые салфетки для дисплеев, или жидкость с 70% изопропиловым/этиловым спиртом. Жидкий антисептик для рук тоже подойдет, только не заливайте смартфон им: смочите салфетку и протрите устройство.Перед тем, как чистить iPhone, отключите от него все кабели и зарядные устройства. Apple рекомендует выключить смартфон полностью. Если нужно отчистить застывшие загрязнения, например в сеточке динамиков, используйте деревянные зубочистки или зубную щетку.Использование любого вида спиртосодержащих жидкостей имеет один побочный эффект: Apple предупреждает, что спирт может стереть олеофобное покрытие с дисплея. На практике это актуально для смартфонов, которые используются менее одного года, и экран которых не прикрыт защитным стеклом или пленкой.