Использовать macOS на ПК и ноутбуках больше не получится

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Компания Apple внесла изменения в драйверы macOS, из-за которых дни хакинтоша сочтены. Об этом пишет iMore со ссылкой на разработчика хакинтош-проектов.



Согласно источнику, инженеры Apple удалили из самой свежей macOS Sonoma драйверы Wi-Fi и Bluetooth для старых сетевых карт Broadcom — они использовались в iMac и MacBook до 2013 модельного года включительно. Именно эти драйвера в свое время стали ключевыми для появления Hackintosh — специальных сборок macOS, которые устанавливаются на компьютеры других производителей. Благодаря им работали все сервисы Apple: iCloud, iMessage, FaceTime, AirDrop и так далее.







Все хакинтоши, созданные на базе macOS Sonoma и более свежих версий, отныне не будут подключаться к Wi-Fi и Bluetooth-девайсам и аксессуарам. Поскольку драйвера для Ethernet Apple «выпилила» еще в релизе Ventura, то компьютер с такой ОС полностью лишится интернет-соединения и станет почти бесполезен. Разработчик говорит, что «убийство хакинтоша» было непреднамеренным со стороны Apple; компания просто подчищает старые элементы кода, которые больше не требуются для работы на свежих Mac.



Есть вероятность, что патчи для установки свежих macOS на старые Mac (вроде OpenCore) тоже вскоре уйдут в историю.