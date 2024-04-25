Используем Spotlight на iPhone прямо с экрана блокировки

Олег

Фото: Unsplash


Spotlight — это фирменный «сквозной» поиск от Apple, который индексирует всю систему и находит файл, где бы он ни находился. Поисковик крайне удобен, так как избавляет от необходимости вспоминать, где лежит та или иная информация, а также экономит время на её открытие вручную.

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А еще Spotlight умеет быть калькулятором, конвертировать величины и валюты и так далее. При этом большинство пользователей всегда переходят к домашнему экрану iPhone, чтобы воспользоваться поиском. Но это необязательно — Spotlight работает даже на локскрине.

  • Возьмите iPhone в руку или тапните по экрану
  • Сработает Face ID и смартфон разблокируется
  • Сделайте свайп от верхней половины экрана вниз. 

Готово! Spotlight в вашем распоряжении, и выходить на домашний экран необязательно. 

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Источник:
iMore
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