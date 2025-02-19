Испытания корабля «Союз МС-27» завершились. Как все прошло и когда ждать старта?

Артем
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Фото: РКК «Энергия».

На Байконуре завершились испытания «Союз МС-27». Последние исследования пилотируемого корабля провели в безэховой камере.

Безэховая камера представляет собой помещение из радиопоглощающего материала и предназначена для проверки функционирования радиотехнических систем кораблей «Прогресс МС» и «Союз МС». В ходе испытаний специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» протестировали аппаратуру радиотехнической системы «Курс-НА», которая обеспечит сближение и стыковку «Союза МС-27» с МКС. Далее подготовку корабля продолжил ряд комплексных испытаний.

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Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27» ожидается в апреле 2025 года. На нем экипаж 73-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, астронавта NASA Джонатана Кима отправится на МКС.
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Источник:
Роскосмос
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