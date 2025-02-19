Испытания корабля «Союз МС-27» завершились. Как все прошло и когда ждать старта?

Фото: РКК «Энергия».
На Байконуре завершились испытания «Союз МС-27». Последние исследования пилотируемого корабля провели в безэховой камере.
Безэховая камера представляет собой помещение из радиопоглощающего материала и предназначена для проверки функционирования радиотехнических систем кораблей «Прогресс МС» и «Союз МС». В ходе испытаний специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» протестировали аппаратуру радиотехнической системы «Курс-НА», которая обеспечит сближение и стыковку «Союза МС-27» с МКС. Далее подготовку корабля продолжил ряд комплексных испытаний.