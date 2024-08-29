Исследование Авито: почти 70% покупателей доверяют верификации через Госуслуги, а 38% продавцов проходят проверку с помощью паспорта



Аналитики Авито выяснили, как пользователи онлайн-платформы относятся к инструментам подтверждения подлинности профиля (верификации). Согласно данным исследования, покупатели при выборе продавца больше всего доверяют проверке через Госуслуги - 67% и по паспорту - 66%. Частные продавцы для прохождения проверки чаще всего выбирают паспорт - 38%. Юридические лица чаще делают выбор в пользу проверки по ИНН - 70%. У опрошенных покупателей самый высокий уровень доверия вызывает подтверждение профиля продавца через Госуслуги — 67%, а также по документам (паспорту или водительскому удостоверению) – 66%.



Каждый день верификацию на Авито проходит более 26 тысяч пользователей - это на 25% больше, чем год назад. Проверка подлинности профиля помогает повысить прозрачность сделки: значок показывает, что за профилем стоит реальный человек или компания. Подавляющее большинство, 78% от общего числа опрошенных продавцов, проходят верификацию на платформе как физические лица и получают значок “Документы проверены”. Чаще всего частные продавцы подтверждают свои данные с помощью с помощью паспорта (38%), Сбер ID (23,6%) и водительского удостоверения (20%). Следом по популярности идет Т-ID, личный кабинет на Госуслугах и Alfa ID.



Доля продавцов, прошедших верификацию как юридические лица на платформе и получивших значок “Реквизиты проверены”, согласно данным исследования, составляет 12%. Из них 71% выбирает подтверждение профиля через ИНН, следом - T-ID для бизнеса и Сбер Бизнес ID. Еще порядка 10% продавцов на Авито проходят проверку как самозанятые по Госуслугам или банковским ID.





«Для продавцов при выборе инструмента для прохождения проверки важны, прежде всего удобство и скорость – этими причинами руководствуется 63% опрошенных. 42% опрошенных проходят верификацию, так как видят, что продавцам со значком больше доверяют. Ещё 20% продавцов отмечают рост числа заявок после получения значка «Документы проверены» или «Реквизиты проверены». Покупатели, в свою очередь, больше доверяют давно знакомым инструментам — при этом постепенно знание о разных типах проверок растет», — объясняет Наталья Юматова, директор департамента доверия и безопасности Авито.



Также в перечне причин, мотивирующих пройти верификацию профиля, было названо наличие большего числа возможностей для управления аккаунтом – например, возможность получить доступ к созданию профессионального профиля.



Цифровой бейдж «Документы проверены» выдается физическим лицам после прохождения проверки по паспорту, водительскому удостоверению, Госуслугам и банковским ID (Сбер ID, Т-ID, Альфа ID). Значок «Реквизиты проверены» можно получить после проверки по ИНН компании, а также пройдя авторизацию через T-Бизнес ID, Сбер Бизнес ID и Альфа ID для бизнеса.