Исследование «Авито»: почти каждый второй респондент доверяет рекламе в интернете

Онлайн-реклама стала органичной частью контента практически на всех площадках — от соцсетей до сайтов с объявлениями. Для того чтобы выяснить, насколько жители России доверяют кампаниям в интернете, эксперты «Авито Рекламы» опросили 10 000 пользователей старше 18 лет. Результаты показывают, что почти каждый второй опрошенный (45%) доверяет интернет-рекламе.
Реклама на каких онлайн-площадках побудила вас к покупке в последний раз?
На сайтах с объявлениями — 24%
В интернет-магазинах — 14%
В соцсетях — 10%
В поисковиках — 9%
На видеоплатформах — 6%
В музыкальных сервисах — 4%
В сервисах коротких вертикальных видео — 4%
В онлайн-кинотеатрах — 4%
Наименее навязчивой пользователи считают рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах — 31% респондентов отметили, что такие форматы хоть и заметны, но не мешают просмотру контента. Второе и третье места разделили интернет-магазины и поисковики: по 26% участников опроса заявили, что реклама в этих каналах воспринимается органично и не отвлекает от основной цели. Реклама в соцсетях не отвлекает 25% опрошенных от просмотра основного контента, на видеоплатформах — 13% респондентов.
Реклама на каких онлайн-площадках НЕ отвлекает вас от просмотра товаров, услуг и другого контента?
На сайтах с объявлениями — 31%
В интернет-магазинах — 26%
В поисковиках — 26%
В соцсетях — 25%
На видеоплатформах — 13%
В музыкальных сервисах — 11%
В онлайн-кинотеатрах — 9%
В сервисах коротких вертикальных видео — 9%
Также сайты с объявлениями и маркетплейсы лидируют по точности попадания рекламы в интересы пользователей. Так, 29% респондентов считают, что именно на этих площадках им показывается самая релевантная реклама — та, что действительно соответствует их потребностям. Второе место разделили поисковые системы и интернет-магазины: по 16% участников опроса отметили высокую точность таргетингов именно в этих каналах.
На каких онлайн-площадках вам показывается самая релевантная реклама, которая подходит под ваши потребности и интересы?
На сайтах с объявлениями — 29%
В поисковиках — 16%
В интернет-магазинах — 16%
В соцсетях — 14%
На видеоплатформах — 8%
В сервисах коротких вертикальных видео — 6%
В музыкальных сервисах — 6%
В онлайн-кинотеатрах — 5%
«Люди лучше реагируют на рекламу тогда, когда она помогает определиться с выбором. По этой причине важно, чтобы реклама была уместной и появлялась в нужный момент. Рекламные технологии „Авито“ позволяют учитывать интересы и потребности пользователей и показывать ему баннеры с релевантными предложениями брендов. В итоге человек видит то, что ему действительно нужно, а бизнес получает контакт с аудиторией, уже готовой к покупке», — отмечает Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».
Если говорить про топ форматов, которые воспринимаются пользователями лучше всего, то первое место занимает видеореклама — за нее проголосовали 24% опрошенных. На втором месте располагаются статические баннеры: им отдают предпочтение 20% респондентов. Реклама в формате «карусели», где в одном баннере показывается сразу несколько товаров, получила 13% голосов. Ещё 12% предпочитают нативные интеграции у блогеров и в видеошоу.
Какие форматы онлайн-рекламы вам нравятся больше?
Видеореклама — 24%
Баннеры — 20%
Реклама «карусель» — 13%
Интеграции у блогеров и в шоу на видеоплатформах — 12%
Реклама с элементами игры — 9%
Реклама в телеграм-каналах — 9%
Рассылки по электронной почте — 8%
Аудиореклама — 4%