Исследование «Авито»: почти каждый второй респондент доверяет рекламе в интернете





Онлайн-реклама стала органичной частью контента практически на всех площадках — от соцсетей до сайтов с объявлениями. Для того чтобы выяснить, насколько жители России доверяют кампаниям в интернете, эксперты «Авито Рекламы» опросили 10 000 пользователей старше 18 лет. Результаты показывают, что почти каждый второй опрошенный (45%) доверяет интернет-рекламе.

«Люди лучше реагируют на рекламу тогда, когда она помогает определиться с выбором. По этой причине важно, чтобы реклама была уместной и появлялась в нужный момент. Рекламные технологии „Авито“ позволяют учитывать интересы и потребности пользователей и показывать ему баннеры с релевантными предложениями брендов. В итоге человек видит то, что ему действительно нужно, а бизнес получает контакт с аудиторией, уже готовой к покупке», — отмечает Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

Сайты с объявлениями и маркетплейсы занимают лидерские позиции среди площадок, реклама на которых в последний раз привела к покупке: об этом рассказали 24% респондентов. Реклама в интернет-магазинах побуждает к покупке 14% участников опроса, в соцсетях — 10%, а в поисковиках — 9%. В меньшей степени мотивирует к покупкам реклама на видеоплатформах (8%) и в музыкальных сервисах (6%).На сайтах с объявлениями — 24%В интернет-магазинах — 14%В соцсетях — 10%В поисковиках — 9%На видеоплатформах — 6%В музыкальных сервисах — 4%В сервисах коротких вертикальных видео — 4%В онлайн-кинотеатрах — 4%Наименее навязчивой пользователи считают рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах — 31% респондентов отметили, что такие форматы хоть и заметны, но не мешают просмотру контента. Второе и третье места разделили интернет-магазины и поисковики: по 26% участников опроса заявили, что реклама в этих каналах воспринимается органично и не отвлекает от основной цели. Реклама в соцсетях не отвлекает 25% опрошенных от просмотра основного контента, на видеоплатформах — 13% респондентов.На сайтах с объявлениями — 31%В интернет-магазинах — 26%В поисковиках — 26%В соцсетях — 25%На видеоплатформах — 13%В музыкальных сервисах — 11%В онлайн-кинотеатрах — 9%В сервисах коротких вертикальных видео — 9%Также сайты с объявлениями и маркетплейсы лидируют по точности попадания рекламы в интересы пользователей. Так, 29% респондентов считают, что именно на этих площадках им показывается самая релевантная реклама — та, что действительно соответствует их потребностям. Второе место разделили поисковые системы и интернет-магазины: по 16% участников опроса отметили высокую точность таргетингов именно в этих каналах.На сайтах с объявлениями — 29%В поисковиках — 16%В интернет-магазинах — 16%В соцсетях — 14%На видеоплатформах — 8%В сервисах коротких вертикальных видео — 6%В музыкальных сервисах — 6%В онлайн-кинотеатрах — 5%Если говорить про топ форматов, которые воспринимаются пользователями лучше всего, то первое место занимает видеореклама — за нее проголосовали 24% опрошенных. На втором месте располагаются статические баннеры: им отдают предпочтение 20% респондентов. Реклама в формате «карусели», где в одном баннере показывается сразу несколько товаров, получила 13% голосов. Ещё 12% предпочитают нативные интеграции у блогеров и в видеошоу.Видеореклама — 24%Баннеры — 20%Реклама «карусель» — 13%Интеграции у блогеров и в шоу на видеоплатформах — 12%Реклама с элементами игры — 9%Реклама в телеграм-каналах — 9%Рассылки по электронной почте — 8%Аудиореклама — 4%