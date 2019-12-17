Агентство Content Review опубликовало результаты исследования тарифов операторов и индекс доступности связи по итогам 2019 года. В ходе исследования были изучены тарифы восьми операторов во всех регионах РФ. В сравнении с декабрём 2018 года средний минимальный пакетный тариф подорожал на 6% — с 255 до 270 рублей.
Индекс доступности связи в РФ в сравнении с декабрём 2018 года увеличился с 5,9 до 6,4, а это означает, что россияне стали тратить на услуги мобильной связи чуть больший процент своего дохода. Это связано в том числе и с замедлением роста доходов населения, в прошлом именно он компенсировал последствия подорожания тарифов. При этом связь стала доступнее в Уральском и Дальневосточном федеральных округах, тогда как в Центральном федеральном округе индекс подскочил сразу на 2,3 балла.
Индекс доступности связи представляет собой отношение среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения. Чем ниже индекс, тем доступнее в регионе мобильная связь.
В расчёт принимались наиболее доступные пакетные тарифы на мобильную связь для предоплатной системы расчётов, включающие в себя минимум 1 гигабайт мобильного интернета и голосовые звонки. Во всех регионах рассматривались тарифы четырёх операторов связи: МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2. В Республике Крым рассматривались тарифы операторов Win Mobile, «КрымТелеком», «СевМобайл» и «Волна Мобайл». Из этих данных вычислялась средняя плата по тарифу для каждого регионв РФ.
Регионы с самой доступной мобильной связью:
1 Ямало-Ненецкий АО
2 Ханты-Мансийский АО
3 Сахалинская область
4 г. Москва
5 Магаданская область
Регионы с наименее доступной мобильной связью:
84 Республика Дагестан
83 Кабардино-Балкарская Республика
82 Карачаево-Черкесская Республика
81 Чеченская республика
80 Республика Ингушетия
Индекс доступности связи (чем ниже индекс, тем доступнее услуги):
1 Ямало-Ненецкий АО — 2,3
2 Ханты-Мансийский АО (Югра) — 3,2
3 Сахалинская область — 3,6
4 г. Москва — 3,9
5 Магаданская область — 4,1
6 Мурманская область — 4,1
7 Республика Коми — 4,6
8 Тюменская область — 4,6
9 Чукотский АО — 4,7
10 Республика Бурятия — 4,8
11 Камчатский край — 4,8
12 г. Севастополь — 4,8
13 Тульская область — 4,9
14 Республика Крым — 5,0
15 Ярославская область — 5,0
16 г. Санкт-Петербург — 5,0
17 Свердловская область — 5,1
18 Красноярский край — 5,1
19 Архангельская область — 5,3
20 Иркутская область — 5,3
21 Кемеровская область — 5,4
22 Республика Саха (Якутия) — 5,5
23 Томская область — 5,5
24 Приморский край — 5,6
25 Пермский край — 5,8
26 Челябинская область — 5,9
27 Белгородская область — 6,2
28 Республика Карелия — 6,3
29 Нижегородская область — 6,3
30 Республика Хакасия — 6,3
31 Вологодская область — 6,4
32 Еврейская АО — 6,4
33 Омская область — 6,5
34 Рязанская область — 6,6
35 Липецкая область — 6,6
36 Московская область — 6,6
37 Республика Тыва — 6,6
38 Республика Татарстан — 6,7
39 Калужская область — 6,7
40 Ленинградская область — 6,8
41 Хабаровский край — 6,9
42 Забайкальский край — 7,0
43 Амурская область — 7,1
44 Новосибирская область — 7,1
45 Удмуртская Республика — 7,1
46 Ивановская область — 7,1
47 Курганская область — 7,2
48 Воронежская область — 7,2
49 Самарская область — 7,4
50 Тверская область — 7,5
51 Ульяновская область — 7,6
52 Краснодарский край — 7,6
53 Республика Башкортостан — 7,6
54 Пензенская область — 7,8
55 Орловская область — 8,0
56 Владимирская область — 8,1
57 Смоленская область — 8,2
58 Курская область — 8,2
59 Республика Марий Эл — 8,3
60 Кировская область — 8,3
61 Калининградская область — 8,3
62 Новгородская область — 8,4
63 Костромская область — 8,4
64 Оренбургская область — 8,4
65 Псковская область — 8,6
66 Республика Алтай — 8,6
67 Республика Мордовия — 8,7
68 Волгоградская область — 8,7
69 Ростовская область — 8,8
70 Чувашская Республика — 8,9
71 Астраханская область — 9,2
72 Республика Адыгея — 9,4
73 Тамбовская область — 10,2
74 Алтайский край — 10,3
75 Республика Северная Осетия (Алания) — 10,3
76 Ставропольский край — 10,4
77 Брянская область — 10,6
78 Саратовская область — 10,6
79 Республика Калмыкия — 11,4
80 Республика Ингушетия — 11,7
81 Чеченская Республика — 11,8
82 Карачаево-Черкесская Республика — 11,8
83 Кабардино-Балкарская Республика — 12,0
84 Республика Дагестан — 12,2
В ходе исследования Content Review, проведённого в ноябре 2019 года, выяснилось, что семейные и конвергентные тарифы, включающие сразу несколько услуг за одну абонентскую плату, позволяют экономить до 47% затрат. Наибольшую экономию получают жители Хабаровского края, тогда как жители 12 регионов не имеют доступа к конвергентным и семейным тарифам.
Согласно прогнозу Content Review, операторы неизбежно будут повышать стоимость услуг в течение всего 2020 года и в среднем расходы населения увеличатся на 17-18 процентов. Рост тарифов на связь будет происходить неравномерно в разных ценовых группах тарифов, минимальные и социальные тарифы подорожают в пределах инфляции, однако тарифы средней и высокой ценовой категории будут дорожать значительно быстрее.
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