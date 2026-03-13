Исследование: молодые россияне чаще интересуются разработкой игр

Социальная сеть «ВКонтакте» провела исследование отношения россиян к IT-профессиям и карьере в цифровой сфере. Согласно полученным данным, 83% опрошенных считают IT самой престижной профессиональной областью. Половина респондентов ожидают, что в ближайшие 5–10 лет спрос на IT-специалистов продолжит расти. Интерес к сфере объясняют возможностями карьерного роста и высокими доходами.Самым привлекательным направлением в IT респонденты назвали кибербезопасность. Второе место заняли искусственный интеллект и аналитика данных, третье — мобильная разработка, четвёртое — геймдев. При этом среди молодых людей в возрасте 18–24 лет интерес к разработке игр оказался заметно выше, чем в других возрастных группах. Родители, имеющие или планирующие детей, чаще всего выбирали для будущей профессии ребёнка именно геймдев — 32%.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Более 40% опрошенных заявили, что рассмотрели бы переход в IT при наличии возможности пройти обучение. Основными барьерами на пути в профессию респонденты назвали финансовую недоступность учёбы (43%), непонимание, с чего начать (42%), и нехватку времени (35%). При этом IT ассоциируется у участников опроса со свободой и стабильностью благодаря удалённой работе, гибкому графику и устойчивому спросу на специалистов.43% респондентов считают, что зарплаты в IT выше, чем в других сферах. По оценкам опрошенных, начинающий сотрудник зарабатывает около 90 тысяч рублей в месяц, а опытный middle- или senior-специалист — примерно 280 тысяч рублей. Исследование было проведено в феврале 2026 года методом онлайн-опроса, в нём приняли участие более тысячи респондентов из разных городов России.