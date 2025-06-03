Исследование: почти весь рунет ненавидит электросамокатчиков

Олег

Электросамокат


В сети провели исследование пользовательких комментариев, чтобы выявить общее отношение к электросамокатам и их «водителям». Подробности собрали в «Коммерсанте».

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Согласно источнику, анализ провела компания Sidorin Lab. Сотрудники агентства проанализировали более 56 тысяч сообщений и комментариев в Telegram, ВКонтакте и Pikabu, так или иначе касающихся темы электросамокатов. Оказалось, что 88% пользователей рунета буквально испытывают ненависть к электросамокатчикам.

Около 32% таких хейтерских комментов призывают полностью запретить электросамокаты, причем доля таких постов выросла с прошлогодних 20%. Еще 24% комментаторов указывают на случаи ДТП с участием электросамокатчиков, и 21% людей пишут о езде несовершеннолетних. Еще 10% пользователей рунета возмущаются, что на СИМ передвигаются двое или более человек.

Число сторонников электросамокатов тоже подросло, но не сильно: с 8% в 2024 году до 10% в 2025-м. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

Юрий
+25
Юрий
Ненавидят,а сами на самокатах. Хитрый ход))
час назад в 15:20
#
Артём
+9
Артём
А ещё предлагаю узнать сколько людей в сети недовольны молодыми водителями (подростками) спортивного инвентаря (мототехника типа питбайк). Те самые громкие моты, которые помимо прочего, нельзя эксплуатировать на дорогах общего пользования, но они по факту это делают постоянно
час назад в 15:41
#
Pavel Nikiforov
+766
Pavel Nikiforov Артём
ну с питбайками скорее всего вопрос решится обязательным вводом прав категории М
и быстро они все свалят в лес... как это было со скутерами лет 15 назад
почему на самокаты еще не ввели права — не ясно
час назад в 15:58
#
YABLOKOFON
+286
YABLOKOFON Pavel Nikiforov
Права на самокат убьют всю сферу сим, категорию М получить анрил, скутеры вымерли именно по причине прав, люди пошли и получили А В категории имея их нету смысла в скутере. Государству хорошо больше машин больше штрафов и налогов с акцизами, всем остальным плохо. Пробки, вонь пройти негде все запарковано этими корытами. Никто не будет получать права на самокат чтобы ездить 25км/ч
58 минут назад
#
Артём
+9
Артём Pavel Nikiforov
У них нет приборов освещения и поворотников. Не думаю, что категории М в данном случае достаточно
минуту назад
#
YABLOKOFON
+286
YABLOKOFON
Все эти противники самокатов и прочих сим явно не думаю что 1) надо требовать инфраструктуру велодорожки, а не запреты 2) забывают что количество ДТП на автомобилях кратно больше 40 трупов в день по статистике на самокатах только за год столько наберется и то это из за того что нет инфраструктуры 3) Разгружает общественный транспорт и дороги
час назад в 16:09
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+14
zaba77
Потому что они носятся на скорости автомобиля по узким пешеходным дорожкам распугивая пешеходов звуковыми сигналами. Спокойно ходить стало не возможно! Все время ожидаешь сигнала сзади. Это что, называется пешеходная зона? Ее превратили в проезжую!
54 минуты назад
#