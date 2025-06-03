Исследование: почти весь рунет ненавидит электросамокатчиков

В сети провели исследование пользовательких комментариев, чтобы выявить общее отношение к электросамокатам и их «водителям». Подробности собрали в «Коммерсанте».
Около 32% таких хейтерских комментов призывают полностью запретить электросамокаты, причем доля таких постов выросла с прошлогодних 20%. Еще 24% комментаторов указывают на случаи ДТП с участием электросамокатчиков, и 21% людей пишут о езде несовершеннолетних. Еще 10% пользователей рунета возмущаются, что на СИМ передвигаются двое или более человек.
Число сторонников электросамокатов тоже подросло, но не сильно: с 8% в 2024 году до 10% в 2025-м.