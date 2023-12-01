Исследование VK: более половины студентов каждый день общаются в групповых чатах с однокурсниками и обмениваются учебными файлами

Артем
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VK Мессенджер и VK Education провели опрос и изучили опыт общения студентов в мессенджерах и их отношение к разным форматам коммуникаций. Результаты опроса показали, что 53% студентов общаются друг с другом в учебных чатах каждый день, а самыми ценными вспомогательными инструментами для общения студенты считают расшифровку аудио- и видеосообщений и реакции на сообщения.

У подавляющего большинства (95%) студентов есть групповые чаты с однокурсниками. 80% респондентов общаются в них несколько раз в неделю, более половины из них делают это каждый день. 54% студентов регулярно обмениваются сообщениями друг с другом не только днём, но и по ночам. В ночное время студенты активнее ведут переписку в личных чатах, чем в групповых.

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На ночь 40% студентов отключают звуковые уведомления для всех учебных чатов, 18% — для некоторых. У четверти респондентов уведомления отключены всегда, независимо от времени суток. Только 14% всегда оставляют все звуковые уведомления в чатах включёнными.

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Студенты предпочитают не ограничивать общение в чатах только учебными вопросами: к перепискам на другие темы положительно относятся 79% студентов. 12% считают, что в учебных чатах не должны обсуждаться посторонние темы.

Студенты активно используют мессенджеры для обмена учебными материалами. 74% респондентов отправляют учебные файлы в чатах несколько раз в неделю, 15% из них делают это каждый день. При этом 55% считают возможность отправлять тяжёлые файлы в чатах преимуществом для решения своих задач. Другими наиболее актуальными и удобными инструментами для общения в чатах студенты назвали реакции на сообщения (83%), расшифровку аудио- и видеосообщений (67%), стикеры (65%) и аудиосообщения (51%).

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С начала учебного года 2023/2024 в VK Мессенджере было создано 16 млн групповых чатов, участниками которых являются только студенты. Четверть всех активных студенческих чатов приходится на участников, проживающих в Москве. Также в топ-5 городов по количеству таких чатов вошли Санкт-Петербург (12%), Новосибирск (7%), Челябинск и Екатеринбург (по 5%). С начала осени студенты отправили в чатах VK Мессенджера 274 терабайта данных.

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Комментарии

Misha Gynin
–77
Misha Gynin
И для этого надо было исследование делать 😱
50 минут назад
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