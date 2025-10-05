Истина от Маска: скоро появится нейросетевая замена «Википедии»

Илон Маск анонсировал запуск бета-версии «Грокипедии» (Grokipedia) — альтернативы «Википедии» на базе его нейросети Grok. По словам предпринимателя, первая версия проекта будет доступна уже через две недели.

Новый сервис позиционируется как значительно более совершенная версия традиционной онлайн-энциклопедии. Маск пообещал, что «Грокипедия» будет доступна всем пользователям без каких-либо ограничений. 

Этот анонс стал развитием затяжного конфликта между Маском и «Википедией». Ранее предприниматель обвинял основателей этого проекта в политической ангажированности и даже предлагал один миллиард долларов за переименование платформы в «Членпедию». Основатель «Википедии» Джимми Уэйлс, в свою очередь, критиковал Маска за блокировку аккаунтов турецких оппозиционеров. При этом он отметил, что критика со стороны миллиардера даже помогла увеличить сбор пожертвований для «Википедии».
