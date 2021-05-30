Google


Генеральный прокурор штата Аризона, США Марк Брнович подал иск против Google. Основанием стали подозрения в том, что компания собирает данные о геолокации даже после того, как она (геолокация) отключена в настройках Android-смартфона. Иск подан еще в прошлом году, но пугающие подробности поведения Google раскрылись только сейчас.

Так, выяснилось, что инженеры и разработчики Google прекрасно знали, что настройки конфиденциальности преднамеренно спрятаны очень глубоко в системе. Речь идет о настройках геолокации, камеры и микрофона, а также рекламных идентификаторах. Анонимный источник сообщает, что Google не только сама предприняла такие действия, но и оказывала давление на других производителей Android-смартфонов, чтобы они тоже прятали эти настройки подальше.

Из этого факта вытекает следующий — прокуратура считает, что Google собирает данные о местоположении и привычках пользователя Android даже тогда, когда тумблер определения геопозиции установлен в положение «Выкл». По словам Марка Брновича, смартфон перестает отправлять в головную компанию эту информацию только если отключить геолокацию «на системном уровне».

Google дала ответ на обвинение в намеренном скрытии настроек конфиденциальности. Она написала, что «Брнович вместе с нашими конкурентами постарались, чтобы максимально неверно охарактеризовать наши действия. Мы всегда встраивали функции конфиденциальности в наши продукты и предоставляли надежные средства контроля за данными о местоположении. Мы с нетерпением ждем возможности восстановить справедливость».

Ранее браузер Chrome уже был уличен в обмане при использовании режима «Инкогнито». Кроме того, независимая лаборатория исследовала количество данных, которые отправляют в свои корпорации iPhone и Android-смартфоны. О результатах мы рассказали вот здесь



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Источник:

Tha Verge Tha Verge

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