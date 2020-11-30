По данным WindowsLatest, в 2021 году компания Microsoft выпустит две новые сборки Windows 10. Первая будет представлять собой относительно небольшой апдейт, а вторая будет содержать несколько заметных нововведений.
Ранее сообщалось, что Microsoft сфокусирована на развитии Windows 10X, поэтому в 2021 году выпустит лишь одну новую сборку Windows 10, однако свежие слухи опровергают эту информацию. Известно, что Microsoft создаёт Windows 10X с прицелом на гибридные устройства, в том числе оснащённые процессорами Qualcomm, которые сочетают в себе десктопную производительность с автономностью на уровне мобильных устройств.
Инсайдеры говорят, что следующая сборка Windows 10 традиционно выйдет весной. Ничего принципиально нового она не привнесёт, в ней лишь будут слегка усовершенствованы уже добавленные функции и внесены незначительные дополнения и изменения. Ожидается, что в дальнейшем Microsoft сосредоточится на добавлении функций для удалённой работы и взаимодействия пользователей, а это значит, что нас могут ожидать улучшения в утилите Remote Desktop и офисных приложениях.
В октябре или ноябре Microsoft выпустит ещё одну сборку, и именно в ней можно будет увидеть несколько крупных улучшений. Все они будут постепенно тестироваться в течение ближайшего года в тестовых сборках Windows 10, которые выпускаются в рамках программы Windows Insider. Кроме того, Microsoft продолжит выпускать небольшие накопительные обновления, которые в основном содержат патчи безопасности.
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