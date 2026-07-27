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Истории ВКонтакте смотрит каждый второй пользователь рунета

Артем


Ежемесячная аудитория историй ВКонтакте достигла 61,3 млн человек. В среднем каждый зритель просматривает 23 истории в день.

Просмотры за первое полугодие выросли на 39%. Среди обновлений формата — увеличение времени жизни истории до 48 часов по умолчанию, чтобы больше друзей успели её увидеть. Авторы могут выбрать время жизни контента — 24 или 48 часов, а также аудиторию, которая его увидит: все пользователи, друзья или близкий круг.

«Истории решают задачу, которую сложнее закрыть другими форматами: рассказать что-то важное быстро и ровно тем людям, которым ты хочешь это показать. По этой причине мы развиваем шаблоны и инструменты, которые помогают автору найти идею и собрать историю за несколько секунд», — отметил руководитель направления социальных сервисов ВКонтакте Святослав Васильев.
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