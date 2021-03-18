



По данным «Коммерсанта», Правительство РФ собирается выступить с законодательной инициативой, обязывающей крупные IT-компании зарегистрировать представительства в России и платить налоги со своей деятельности. Если компания проигнорирует это требование, её ресуры скорее всего попадут в России под блокировку.



В законопроекте указано, что регистрировать российские юрлица обязаны иностранные компании с аудиторией в России более 100-500 тысяч человек. Точное число пользователей, от которого будет вестись отсчёт, способы подсчёта пользователей и определение их гражданства или места нахождения в законопроекте не определены.



Не исключено, что именно с этим законопроектом связана инициатива Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Это ведомство планирует обязать бизнес передавать государству обезличенные данные россиян. Среди этих данных как раз могут оказаться IP-адреса, которые позволят определить количество россиян, пользующихся тем или иным сайтом.



Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», полагают, что новый закон затронет в первую очередь крупнейшие иностранные компании, зарабатывающие на показе онлайн-рекламы (Google и Facebook). По его действие также могут попасть агрегаторы услуг, вроде Booking.com и Amazon, и игровые сервисы Steam и Wargaming. Какие меры воздействия будут применяться к компаниям, которые проигнорируют требование зарегистрировать юрлицо в России, пока неизвестно. Судя по недавним действиям Роскомнадзора в отношении Twitter (замедление трафика и угроза блокировки в течение месяца), можно предположить, что деятельность таких компаний в России будет сильно затруднена или остановлена силами провайдеров интернета и операторов сотовой связи.







