ИТ-лидеры поделятся опытом внедрения искусственного интеллекта

Редакция CNews приступила к подготовке ежегодного форума «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров», который традиционно собирает руководителей цифровой трансформации из крупнейших компаний и государственных ведомств. Мероприятие пройдёт в Москве 18 июня 2026 года. Ключевая задача форума — предоставить площадку для обсуждения проектов внедрения новейших технологий, включая переход от классической цифровизации к трансформации на основе искусственного интеллекта. Участники поделятся не только успешными кейсами, но и собственными ошибками, а также расскажут о просчётах проектных команд, которые приводили к убыткам.
В программе форума запланированы выступления ИТ-директоров и технических лидеров, которые на конкретных примерах продемонстрируют, какие преимущества получили их заказчики от внедрения тех или иных систем. По словам организаторов, участие в цифровой революции неизбежно для всех секторов экономики, однако сама по себе закупка дорогостоящего оборудования и лицензий не гарантирует позитивных перемен. Многие компании, даже используя проверенные временем продукты, сталкиваются с провалами из-за недостаточной компетенции проектных команд или неверно выбранной стратегии. Именно разбор чужих ошибок и адаптация успешных практик являются одной из самых ценных составляющих для запуска ИТ-проектов.
Опыт компаний, которые сумели достичь поставленных целей, преодолев трудности, будет представлен в форматах открытых дискуссий и круглых столов. В этом году на форуме CNews запланировано больше времени для неформального общения между заказчиками информационных систем и их поставщиками, что позволит участникам задать конкретные вопросы и получить рекомендации без оглядки на регламент. Организаторы ожидают участия представителей более 200 организаций, включая банки, ритейл, промышленность, транспорт и госсектор.
Тематические секции «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров»:
• Цифровая трансформация
• Цифровизация банков
• Цифровизация торговли
• Импортозамещение
• Цифровизация промышленности
• Искусственный интеллект и большие данные
• Информационная безопасность
• Платформы контейнеризации
• Мобильность в бизнесе
• Business Process Management
• Оптимизация цифровой инфраструктуры
Среди спикеров «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров»:
• Владимир Ивин, заместитель руководителя, Федеральная таможенная служба
• Анна Катамадзе, заместитель руководителя, Федеральное казначейство
• Марьян Гончар, директор департамента информационных технологий и цифровой трансформации, концерн «Уралвагонзавод»
• Андрей Бреган, директор департамента цифровой трансформации и ИТ, «Объединенная судостроительная корпорация»
• Владимир Бондарев, директор департамента информационных технологий, «Интеррос»
• Владимир Руденко, заместитель генерального директора по ИТ и цифровизации бизнеса, ГК «Акрон Холдинг»
• Владислав Беляев, член правления, директор по информационным технологиям, группа «Черкизово»
• Дмитрий Чудинов, заместитель генерального директора по цифровой трансформации, Почта России
• Дмитрий Ильин, заместитель генерального директора по ИТ, международный аэропорт Шереметьево
• Сергей Путятинский, вице-президент по операционной деятельности и информационным технологиям, «Финансовая группа БКС»
• Дмитрий Колотев, руководитель отдела информационных технологий, MERCK
• Дмитрий Козеруков, ИТ-Директор KT& G Global Rus
• Павел Карелин, руководитель департамента цифровых технологий, Sanofi Russia
• Руслан Каримов, заместитель генерального директора по ИТ и цифровым технологиям, «Восточная горнорудная компания»
• Игорь Хлебников, директор департамента цифровой трансформации и больших данных, «Трубная металлургическая компания»
• Николай Галкин, директор департамента информационных технологий, «Кофемания»
• Роман Цыганков, директор по информационным технологиям и цифровым сервисам, «Автозавод Санкт-Петербург»
• Надежда Сурова, директор, центр компетенций «Цифровая экономика»; член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по цифровой экономике
• Вячеслав Лапенков, начальник отдела департамента информационных технологий, «Корпорация развития Дальнего востока и Арктики»
• Геннадий Гребеник, CDTO, FORA BANK
• Алексей Шершнев, ИТ-директор, Farzoom
• Николай Городецкий, директор по развитию бизнес-системы, «Свеза-Лес»
• Карина Садова, руководитель направления AI, X5 Digital
• Андрей Коптелов, генеральный директор, «Школа бизнес-анализа Андрея Коптелова»
• Валентина Королева, руководитель отдела автоматизации бизнес-процессов, ГК ВИК
• Роман Пронин, руководитель управления по автоматизации и оптимизации процессов, S8 Capital (ТК «Центр»)
• Дмитрий Осипов, СТО в управлении цифровых клиентских сервисов, ОМК
• Алена Балашова, руководитель департамента утилизации, ГК «Акрон Холдинг»
• Олег Гришко, главный архитектор, ЕАПТЕКА
• Михаил Божор, генеральный директор, «Афонин, Божор и партнеры»
• Артем Евсеев, советник практики интеллектуальной собственности, ЮК ЭБР
• Татьяна Бурдюгова, директор по стратегическому управлению, «ТОП-Сервис»
• Александр Нестеров, руководитель направления развития ПАК, VK Tech
• Анатолий Чекмарев, заместитель генерального директора, «ААА Управление Капиталом»
• Алексей Титов, руководитель центра архитектуры и анализа, ГК ФСК
• Роман Мезенцев, независимый эксперт по банковским технологиям
