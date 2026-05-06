Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

ИТ-лидеры поделятся опытом внедрения искусственного интеллекта

Александр


Редакция CNews приступила к подготовке ежегодного форума «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров», который традиционно собирает руководителей цифровой трансформации из крупнейших компаний и государственных ведомств. Мероприятие пройдёт в Москве 18 июня 2026 года. Ключевая задача форума — предоставить площадку для обсуждения проектов внедрения новейших технологий, включая переход от классической цифровизации к трансформации на основе искусственного интеллекта. Участники поделятся не только успешными кейсами, но и собственными ошибками, а также расскажут о просчётах проектных команд, которые приводили к убыткам.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

В программе форума запланированы выступления ИТ-директоров и технических лидеров, которые на конкретных примерах продемонстрируют, какие преимущества получили их заказчики от внедрения тех или иных систем. По словам организаторов, участие в цифровой революции неизбежно для всех секторов экономики, однако сама по себе закупка дорогостоящего оборудования и лицензий не гарантирует позитивных перемен. Многие компании, даже используя проверенные временем продукты, сталкиваются с провалами из-за недостаточной компетенции проектных команд или неверно выбранной стратегии. Именно разбор чужих ошибок и адаптация успешных практик являются одной из самых ценных составляющих для запуска ИТ-проектов.

Опыт компаний, которые сумели достичь поставленных целей, преодолев трудности, будет представлен в форматах открытых дискуссий и круглых столов. В этом году на форуме CNews запланировано больше времени для неформального общения между заказчиками информационных систем и их поставщиками, что позволит участникам задать конкретные вопросы и получить рекомендации без оглядки на регламент. Организаторы ожидают участия представителей более 200 организаций, включая банки, ритейл, промышленность, транспорт и госсектор.

Тематические секции «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров»: 

• Цифровая трансформация
• Цифровизация банков
• Цифровизация торговли
• Импортозамещение
• Цифровизация промышленности
• Искусственный интеллект и большие данные
• Информационная безопасность
• Платформы контейнеризации
• Мобильность в бизнесе 
• Business Process Management
• Оптимизация цифровой инфраструктуры

Среди спикеров «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров»:

• Владимир Ивин, заместитель руководителя, Федеральная таможенная служба
• Анна Катамадзе, заместитель руководителя, Федеральное казначейство
• Марьян Гончар, директор департамента информационных технологий и цифровой трансформации, концерн «Уралвагонзавод»
• Андрей Бреган, директор департамента цифровой трансформации и ИТ, «Объединенная судостроительная корпорация»
• Владимир Бондарев, директор департамента информационных технологий, «Интеррос»
• Владимир Руденко, заместитель генерального директора по ИТ и цифровизации бизнеса, ГК «Акрон Холдинг»
• Владислав Беляев, член правления, директор по информационным технологиям, группа «Черкизово»
• Дмитрий Чудинов, заместитель генерального директора по цифровой трансформации, Почта России
• Дмитрий Ильин, заместитель генерального директора по ИТ, международный аэропорт Шереметьево
• Сергей Путятинский, вице-президент по операционной деятельности и информационным технологиям, «Финансовая группа БКС»
• Дмитрий Колотев, руководитель отдела информационных технологий, MERCK
• Дмитрий Козеруков, ИТ-Директор KT& G Global Rus
• Павел Карелин, руководитель департамента цифровых технологий, Sanofi Russia
• Руслан Каримов, заместитель генерального директора по ИТ и цифровым технологиям, «Восточная горнорудная компания»
• Игорь Хлебников, директор департамента цифровой трансформации и больших данных, «Трубная металлургическая компания»
• Николай Галкин, директор департамента информационных технологий, «Кофемания»
• Роман Цыганков, директор по информационным технологиям и цифровым сервисам, «Автозавод Санкт-Петербург»
• Надежда Сурова, директор, центр компетенций «Цифровая экономика»; член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по цифровой экономике
• Вячеслав Лапенков, начальник отдела департамента информационных технологий, «Корпорация развития Дальнего востока и Арктики»
• Геннадий Гребеник, CDTO, FORA BANK
• Алексей Шершнев, ИТ-директор, Farzoom
• Николай Городецкий, директор по развитию бизнес-системы, «Свеза-Лес»
• Карина Садова, руководитель направления AI, X5 Digital
• Андрей Коптелов, генеральный директор, «Школа бизнес-анализа Андрея Коптелова»
• Валентина Королева, руководитель отдела автоматизации бизнес-процессов, ГК ВИК
• Роман Пронин, руководитель управления по автоматизации и оптимизации процессов, S8 Capital (ТК «Центр»)
• Дмитрий Осипов, СТО в управлении цифровых клиентских сервисов, ОМК
• Алена Балашова, руководитель департамента утилизации, ГК «Акрон Холдинг»
• Олег Гришко, главный архитектор, ЕАПТЕКА
• Михаил Божор, генеральный директор, «Афонин, Божор и партнеры»
• Артем Евсеев, советник практики интеллектуальной собственности, ЮК ЭБР
• Татьяна Бурдюгова, директор по стратегическому управлению, «ТОП-Сервис»
• Александр Нестеров, руководитель направления развития ПАК, VK Tech
• Анатолий Чекмарев, заместитель генерального директора, «ААА Управление Капиталом»
• Алексей Титов, руководитель центра архитектуры и анализа, ГК ФСК
• Роман Мезенцев, независимый эксперт по банковским технологиям

Зарегистрироваться на форум можно на сайте CNews.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Иметь дело с криптовалютой в РФ станет неудобно и дорого из-за нового закона
Стало известно, когда жители РФ начнут получать зарплату в цифровых рублях
Минфин РФ раскрыл «надежную и очень интересную» для страны валюту. Уже догадались?

Рекомендации

Рекомендации

Установите iOS 26.3 как можно скорее, и вот почему
5 новых функций iPhone 18 Pro, ради которых все побегут его брать
Власти сообщили, кто из жителей РФ первыми получит 5G
Российские пользователи Samsung Galaxy не получат одно из самых желанных нововведений в One UI 8.5

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также