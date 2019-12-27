Мы уже подвели итоги года и назвали самые лучшие и запоминающиеся гаджеты, вспомнили чего мы лишились, а также, что происходило в сегменте мобильных и дискретных видеокарт. 2019 год принес множество различных событий в сфере технологий, и гаджетов — настало время вспомнить самые главные.
Торговая война США и Китая
В 2019 году президент США Дональд Трамп объявил торговую войну Китаю, которая очень сильно ударила в первую очередь по Huawei. Компания была внесена в черный список, после чего потеряла возможность использовать сервисы Google и операционную систему Windows в своих устройствах, а также другие технологии США и стран Евросоюза. Сейчас ситуация постепенно налаживается, между странами наступила оттепель, а лидеры заключили первое соглашение.
Изоляция рунетаВ уходящем году был принят законопроект об изоляции рунета, который, по словам авторов, обеспечит «возможность для минимизации передачи за рубеж данных российских пользователей». Закон вступил в силу с 1 ноября 2019 года. На создание и функционирование Центра управления сетью связи общего пользования в рамках закона в ближайшие три года планируется потратить 1,8 млрд рублей. 23 декабря прошли первые учения, руководителем которых выступил замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов. Интернет пока работает в привычном режиме.
Предустановка российских приложенийПрезидент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает продавать «отдельные виды технически сложных товаров» без предустановленного российского программного обеспечения. Этот документ был принят Госдумой 21 ноября 2019 года и вступит в силу 1 июля 2020 года. Против этого закона выступили представители стран, входящих в ЕАЭС (Казахстан, Беларусь и Киргизия), на совещании департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Производители электроники предлагают разделить ответственность за стабильность работы устройств с разработчиками предустанавлимаего софта и просят отсрочить законопроект.
Ларри Пейдж и Сергей Брин покинули руководящие должности AlphabetВ этом году основатели Google окончательно потеряли интерес к управлению материнским холдингом Alphabet. Ларри Пейдж занимал пост гендиректора, а Сергей Брин — президента. Они сохранят пакеты акций и места в совете директоров, однако непосредственное управление холдингом решено передать Сундару Пичаи, генеральному директору Google.
Telegram отложил запуск криптовалюты
Осенью 2019 года руководство Telegram приняло решение отложить запуск блокчейн-сети TON и криптовалюты Gram. Это связано с судебным иском со стороны властей США. Судебного запрета добилась Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Павел Дуров предложил инвесторам подождать запуска до 30 апреля или вернуть 77% вложенных средств.
Еще больше подписокВ уходящем году в сегменте сервисов, работающих по подписке, прибавилось. Apple вышла на этот рынок с игровым Arcade и сервисом потокового видео Apple TV+. Обе новинки делают упор в первую очередь на качественный эксклюзивный контент.
Закат консолей текущего поколения
В этом году PlayStation 4 и Xbox One вступили в свой финальный цикл. Производители анонсировали консоли следующего поколения, которые выйдут в конце 2020 года. Sony пока сохраняет дизайн PS5 в секрете, а Microsoft показала Xbox Series X на церемонии TGA 2019. Не обошлось и без бурной реакции интернета, которую вызвал анонс.
Кино и сериалыВ этом году закончился сериал «Игра престолов», финал которого оставил неоднозначные впечатления. Платформе Netflix удалось нас несколько раз удивить, в первую очередь сериалом «Ведьмак», который разделил интернет на две «половины» и подарил мем про «чеканной монетой». А еще потоковый сервис выпустил крутейшую антологию «Любовь, смерть и роботы» и «Ирландца» от Мартина Скорсезе. Также стоит отдельно отметить выход на экраны финала саги «Звездных войн: Скайуокер. Восход».
Анонс Cybertruck от Tesla
В номинации «самая хайповая» презентация абсолютный победитель Илон Маск и Tesla с анонсом пикапа Cybertruck. Глава компании всячески демонстрировал прочность новинки и даже заставил шефа по дизайну Tesla Франца фон Хольцхаузена ударить несколько раз пикап кувалдой, заявив, что он практически пуленепробиваемый. К сожалению, что-то пошло не так и окно электрокара не выдержало удара металлическим шаром.
iGuides исполнилось 10 летВ этом году нашему сайту исполнилось 10 лет. По поводу этого случая мы вспомнили наши самые лучшие материалы, разыграли множество призов, вспомнили, как изменились гаджеты за последние 10 лет, поразмышляли на тему вреда технологий, представили, что будет в следующем десятилетии и сравнили цифровой этикет 2009 и 2019 годов.
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