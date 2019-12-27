Мы уже подвели итоги года и назвали самые лучшие и запоминающиеся гаджеты, вспомнили чего мы лишились, а также, что происходило в сегменте мобильных и дискретных видеокарт. 2019 год принес множество различных событий в сфере технологий, и гаджетов — настало время вспомнить самые главные.





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