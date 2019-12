В предыдущей статье мы подвели итоги года по дискретным видеокартам, теперь же пора перейти к мобильным, в которых изменений куда больше: это и мощная интегрированная графика от Intel, способная теперь соперничать с простейшей дискретной графикой от Nvidia, и видеокарты RTX 2000 в ноутбуках, и любопытные решения RX 5000M от AMD. Начнем, пожалуй, с Intel.



Intel Ice Lake-U — вот бы так пару лет назад



Производительность интегрированной графики от Intel долгое время вызывала лишь улыбку, и это не удивительно: компания много лет развивала ее по остаточному принципу в стиле «Office на ней работает, видео в HD запускается — и ладно». Лидером в интегрированной графике была AMD, чьи APU (связки процессора с видеокартой) в разы обгоняли по графической производительности Intel HD Graphics, и даже позволяли худо-бедно играть в современные игры, пусть и в HD с низкими настройками графики.



И до последнего времени такая ситуация Intel, видимо, вполне устраивала: в ультрабуках возможностей интегрированной графики хватает за глаза (это хорошо видно по 13" MacBook), а в более мощные решения все равно ставят дискретные видеокарты, и слабая HD Graphics тут роли не играет. Но несколько лет назад начались подвижки в сторону превращения iGPU в полноценные видеокарты: так, начиная со Skylake (6-ое поколение процессоров Intel Core i) графика обзавелась поддержкой DirectX 12 и Vulkan, к тому же получила продвинутый видеодекодер, позволяющий воспроизводить даже 4К видео с минимальной нагрузкой на систему. Также Intel стала чуть ли не ежемесячно выпускать обновления драйверов с заточкой под современные игры, так что встретить на интегрированной графике артефакты сейчас почти нереально.



Конечно, многим эти потуги казались странными: толку в оптимизации под современные игры, если производительность в них даже лучшей интегрированной графики Intel Iris Plus недостаточно для получения хотя бы 30 кадров в секунду на минимальных настройках графики? Однако ларчик просто открывался: компания анонсировала выход своих дискретных видеокарт уже в 2020 году, и, очевидно, они будут построены из тех же блоков, что и текущие iGPU, просто их количество будет куда большим. Поэтому текущие оптимизации далеко не будут лишними, когда дискретные решения Intel увидят свет — это избавит их от проблем с артефактами или низкой производительностью в современных играх.







Второй немаловажный момент: когда Intel выпустит свои дискретные видеокарты, она тут же превратит Nvidia из союзника в конкурента. И это может достаточно больно ударить по ноутбукам, ведь именно здесь связка Intel+Nvidia сильна как никогда: на большинстве игровых лэптопов работает технология Optimus, благодаря которой интегрированная графика может получать картинку от дискретной и выводить ее на экран. По этой причине, если графическая мощь Nvidia тут не нужна, дискретную видеокарту можно безболезненно отключить и экономить энергию.



И Intel хорошо понимает, что с первого раза сделать мобильного конкурента даже не самой мощной GTX 1660 не получится. С другой стороны, едва ли производители ноутбуков согласятся использоваться связку CPU Ryzen + GPU Nvidia — ведь уже есть линейка low-middle видеокарт AMD RX 5000M, которая обойдется им дешевле. Так что, судя по всему, сотрудничество Intel и Nvidia продолжится в топовом сегменте ноутбуков, потому что обеим компаниям просто некуда деваться. Но вот в бюджетном сегменте Intel придется выживать самой — и после выхода процессоров Ice Lake-U это выглядит вполне реально.



Эти процессоры интересны многим, в частности тем, что это первые массовые решения Intel на 10 нм техпроцессе, который все ждали далеко не один год. Но про процессорную часть мы поговорим в отдельных итогах, а сейчас нас интересует их интегрированная графика: Iris Plus G1, G4 и G7. К сожалению, их названия плохо передают реальную разницу в производительности: так, G1 имеет 32 CU (вычислительных блока), G4 — 48, а G7 — уже 64. Так что разница в производительности между первой и третьей всего около двух раз, и куда логичнее было назвать графику G2, G3 и G4. Но названия давно уже стали чисто маркетингом, так что не будем заострять на этом внимание.



Разумеется, интересно сравнить эту графику с предыдущими решениями Intel, и тут почти везде виден прогресс: так, G1 явно заменит UHD Graphics 610, которая имеет лишь 12 CU. Iris Plus G4 заменит UHD Graphics 620 и 630, которые имеют 24 CU. А вот G7 заменит собой Iris Plus 645 и 655, которые имеют 48 CU и быстрый кэш eDRAM в размере 128 МБ. Более того — так как интегрированная графика не имеет своей видеопамяти и использует вместо нее ОЗУ, скорость последней очень сильно влияет на итоговую производительность, и об этом Intel тоже позаботилась: ноутбуки с Ice Lake-U имеют на борту LPDDR4-3733, которая в среднем в полтора раза быстрее «обычной» DDR4-2400, которая ставилась в пару к мобильным процессорам Intel раньше.



В итоге прогресс в производительности просто громадный — около двух раз, и это всего за одно поколение. Поэтому Iris Plus G7 моментально из слабой «интегряшки» превращается в конкурента неплохой базовой дискретной Nvidia MX250 и обгоняет своего прямого конкурента — интегрированную графику Vega 10 в процессорах Ryzen 7 3000U. На ней вполне можно поиграть в популярные онлайн-игры в FHD с хорошей графикой и 60 fps, да и тот же Ведьмак 3 способен плавно идти на средних настройках графики в HD: неплохой результат для 15-25 Вт процессора в ультрабуке, не правда ли?



Также Intel хорошо поработала над мультимедийными возможностями новых GPU: теперь они способны потянуть аж три монитора с разрешением 5K при 60 Гц, а если ограничиться двумя, то можно поднять разрешение до 8K. Также компания улучшила видеодекодер, хотя куда уже лучше — он и так способен декодировать VP9 вплоть до 4K и работать с HDR10.







Такой прогресс не может не впечатлять, если бы не одно но: что MX150, что Vega 10 — это графика трехлетней давности. И в 2020 году, по слухам, AMD представит новые мобильные процессоры на архитектуре Zen 2, где топовой интегрированной графикой будет уже Vega 15 (здесь как раз цифры точно отражают количество CU) с приростом частоты до 30-40%. Все это приведет к тому, что AMD снова вернет себе лидерство в мобильных APU, причем с существенным перевесом. А вот Intel едва ли сможет что-то в будущем году изменить: запас по ОЗУ выбран весь, оптимизация архитектуры добавит еще от силы 10% частоты, а «запихнуть» больше вычислительных блоков уже не даст теплопакет, который Intel и так тихой сапой подняла до 25 Вт во многих ультрабуках.



Так что такую победу Intel можно смело называть пирровой: компания бросила на нее все свои силы, но лидерство сохранит от силы пару месяцев, после чего AMD играючи снова покажет, что лучший производитель APU. И снова «атаковать» Intel сможет лишь в лучшем случае через год, когда будет готов их 7 нм техпроцесс — но к тому времени другие компании вполне могут уже перейти на 5 нм, так что не факт, что она сможет победить. Если бы графика уровня Iris Plus G7 появилась в ультрабуках вместе с APU Ryzen — это было бы замечательно, но на данный момент такой ответ кажется запоздалым.



Nvidia RTX 2000: даешь трассировку лучей в ноутбуки



Видеокарты линейки RTX 2000 появились для компьютеров еще в 2018 году, а вот мобильные решения задержались до января 2019. И, как это уже было в линейки GTX 1000 (Pascal), они ничего, кроме частот, не потеряли: в ноутбуках используются ровно такие же GPU с таким же объемом памяти, что, разумеется, не может не радовать. Поэтому, казалось бы, можно взять ноутбук с RTX 2080 и получить производительность уровня GTX 1080 Ti в мобильном решении — но, увы, из-за доброты Nvidia (а может, и сговора) многие производители стали мухевать.



В чем заключается мухлеж? Еще в поколении Pascal «зеленая» компания анонсировала так называемый дизайн Max-Q. Он заключается в том, что можно снизить тепловыделение топовых видеокарт до смешных 70-100 Вт, что позволяет использовать их даже в игровых ультрабуках, но при этом разница в производительности с полноценной мобильной версией не превышает 10-15%, что не так уж и много. В поколении Turing (RTX 2000) компания не стала убирать такую возможность, более того — добавила больше вариантов частот и теплопакетов, а также разрешила не использовать приставку Max-Q.







В итоге получился неприятный для пользователей сюрприз. Так, минимальный уровень тепловыделения для мобильной RTX 2080 может быть всего 80 Вт (и это при том, что у десктопной он 220 Вт!), а раз конфигурация GPU такая же, то базовую частоту пришлось снизить аж до 735 МГц — у десктопной она вдвое выше, 1515 МГц. Конечно, в играх частоты держатся несколько выше, но реальный уровень производительности оказывается... как у RTX 2060. Причем, по новым правилам, производитель даже не обязан указывать Max-Q в названии, поэтому чтобы не купить ноутбук с таким «огрызком» зачастую за 200 тысяч рублей — внимательно читайте обзоры и смотрите на частоты.



В итоге по этой причине достаточно сложно говорить об уровне производительности мобильной линейки RTX. В среднем можно сказать, что ноутбучные RTX сравнимы с десктопными аналогами на ступеньку ниже: иными словами, мобильная RTX 2070 в среднем выступает на уровне или чуть быстрее десктопной RTX 2060. Но, опять же, видеокарты разнятся от ноутбука к ноутбуку по частотам и теплопакету, так что все равно изучайте обзоры заинтересовавшего вас гаджета.



Что касается RTX Super, то в ноутбуках этой линейки нет, и есть сомнения в том, что она будет: ведь даже на десктопах разница между обычной и «супер»-версией редко когда превышает 10%, поэтому в мобильных решениях, где разброс по частотам у одной видеокарты огромен, в ней просто нет смысла — будет хватать ноутбуков, в которых условная RTX 2070 Super будет медленнее обычной версии, что будет выглядеть странно.



А вот линейка GTX 1600 ноутбуки посетила, причем в минимально «кастрированном» виде. Более того, мобильная GTX 1650 оказалась даже лучше десктопной: у нее 1024 CUDA против 896, что нивелирует разницу в частоте. В общем и целом, в этой линейке у всех решений теплопакет невысокий, поэтому и урезаний по производительности минимум: так, мобильная GTX 1660 Ti отстает от десктопной лишь на сотню мегагерц, что в реальности приводит к разнице меньше 10%. Но все еще нужно помнить про Max-Q версии и про то, что производители больше не обязаны их маркировать, так что обзоры перед покупкой ноутбука все еще желательно почитать.







Ну и звание «худшее обновление линейки» присуждается Nvidia MX250. Почему? Потому что от предшественницы в лице MX150 ее отделяет... ровно 50 МГц. И все. Чип тут ровно такой же, поколения Pascal, а не Turing, так что на деле разница в производительности между ними практически нулевая. И да, никуда не делись две версии видеокарты, с тепловыделением в 10 и 25 Вт. Разница между ними все также катастрофически велика, порядка 30-40%, и все также в настройках называются разные версии одинаково. Поэтому опять же перед покупкой вам придется внимательно читать соответствующий раздел обзоров, дабы понять, какая версия стоит в интересующем вас ноутбуке.



В итоге то, что Nvidia творит в ноутбуках, можно описать одной фразой: кручу, верчу, запутать хочу. Оно и понятно: Intel даже после выхода Ice Lake особой угрозы не представляет, а AMD только-только выпустила мобильные решения, способные конкурировать хотя бы с GTX 1660. Так что Nvidia в ноутбуках чувствует себя максимально комфортно, чего не скажешь про обманутых пользователей.



Vega и RX 5000M — AMD возвращается в ноутбуки



Последние лет пять AMD присутствовала на ноутбучном рынке скорее номинально: в продаже были и есть несколько бюджетных решений на APU AMD серии A с откровенно никакущей производительностью, парочка моделей подороже со всякими R7 300, которые бледно смотрелись среди конкурентов с Nvidia, ну венчал все это MacBook 15 2015, в котором стояла R9 M370X, которая опять же не блистала мощью.







Причины этому были понятны: компания бросила все силы на создание процессоров Ryzen, да и надо было как-то конкурировать с Nvidia на десктопном рынке. И в 2018 году, когда новые процессоры стали приносить хороший доход, да и видеокарты линеек RX 400 и 500 расхватывали как горячие пирожки, AMD снова стала штурмовать ноутбуки, причем достаточно успешно.



Посудите сами: что предлагала Intel для ультрабуков в середине 2019 года? 4-ядерные Core i5 и Core i7 8-ого поколения с интегрированной графикой, которая не менялась три года и была способна максимум на плавное воспроизведение видео в 4K. А вот AMD выпустила на рынок сравнимые по процессорной производительности APU Ryzen 3000 (они базируются на архитектуре Zen+, а не Zen 2 как их десктопные собратья по линейке) с интегрированными видеокартами вплоть до Vega 10, которые оказались вдвое быстрее Intel HD Graphics и лишь немногим медленнее дискретной MX150.



В итоге сейчас у многих производителей есть две линейки ультрабуков и простых ноутбуков: одна со связкой Intel+Nvidia, которая стоит достаточно дорого, а вторая чисто на APU Ryzen, разумеется значительно дешевле и не особо слабее. В итоге это позволило AMD обосноваться в нише недорогих ноутбуков и ультрабуков, и доля «красных» в этом сегменте только растет.



Следующая ступенька, которую планирует покорить AMD — это среднеуровневый сегмент, который является и самым массовым. Это разумно: далеко не все согласны выложить за ноутбук с RTX 2070 порядка 120 тысяч рублей, а вот забрать за 50 тысяч машинку, которая позволит поиграть во все современные проекты на как минимум среднем уровне графики, желающих значительно больше. У Nvidia тут три видеокарты: GTX 1650, 1660 и 1660 Ti. AMD совсем недавно предложила две своих — RX 5300M и RX 5500M. Также можно вспомнить аналогичные видеокарты линейки Pro: у них слегка отличается количество вычислительных блоков и частоты, однако в среднем уровень производительности такой же. Рассматривать их подробнее особого смысла нет — на данный момент такой графикой может похвастаться разве что MacBook Pro 16, и нет никакой информации о других ноутбуках с этими GPU.



Обе RX 5000M имеют 1408 вычислительных блоков, разница лишь в частоте: у более слабой видеокарты она достигает 1450 МГц, у старшей — 1650. В общем и целом, эти видеокарты достаточно близки по производительности (а если вспомнить про разгон, то и вовсе одинаковы) и в среднем в полтора раза слабее десктопной RX 5700 с 2304 вычислительными блоками. Также обе видеокарты комплектуются 3 ГБ видеопамяти, подключенными по достаточно узкой 96-битной шине — это, пожалуй, их самое узкое место.







Что касается тестов предрелизных образцов, то RX 5300M на 10% обходит мобильную GTX 1650, а вот RX 5500M ощутимо не дотягивает до GTX 1660 Ti. В общем и целом, результаты для базовых игровых ноутбуков неплохие, а если учесть, что AMD будет давить ценой, можно ожидать, что «красная» компания сможет занять свою долю мобильного игрового рынка. Однако при этом в топовом сегменте им отвечать Nvidia просто нечем: нет даже слухов о появлении RX 5700M, так что ожидать снижения цены на игровые ноутбуки с RTX-видеокартами не приходится.



Но, с другой стороны, этот рынок не особо массовый: достаточное количество пользователей предпочитают вместо топового ноутбука собрать ПК, а вот в массовом среднебюджетном и ультрабучном сегменте RX 5000M и APU Ryzen с интегрированной Vega показали себя настолько хорошо, что последние попали в Microsoft Surface. Так что будем надеяться, что в 2020 году AMD все-таки выйдет на рынок топовой мобильной графики и снизит там абсолютно нереальные цены на игровые ноутбуки.



Общие итоги 2019 года по мобильным видеокартам



Если в десктопном сегменте этот год можно назвать достаточно интересным и удачным, то вот в мобильном — не особо. Посудите сами: ноутбучные RTX вышли переоцененными и с обманом в плане производительности. Новая Intel Iris Plus Graphics выглядит интересно лишь до выхода обновленных APU Ryzen. Только у AMD все неплохо — компания достаточно бодро возвращается на мобильный рынок, однако отсутствие у нее топовых ноутбучных решений несколько расстраивает.



И, в общем и целом, ждать существенного прорыва от 2020 года не стоит: у Intel нет тузов в рукаве, более мощные интегрированные решения будут лишь на 7 нм техпроцессе в лучшем случае через год. Nvidia скорее всего выпустит линейку RTX 3000 летом для десктопов, а для ноутбуков она традиционно будет отложена на полгода, так что опять же имеет смысл ждать ее не раньше начала 2021 года. Только AMD готовит интересные новинки: например, в начале нового года она выпустит более быстрые APU Ryzen с мощными Vega 12 и 15 — это позволит им «закопать» и Nvidia MX250, и Intel Ice Lake-U. Также, возможно, компания расширит линейку RX 5000M. Но как это будет — покажет лишь будущее.