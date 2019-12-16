





Вот и подходит к концу 2019 год, а с ним и очередное десятилетие. Так что пора подвести итоги года, и они достаточно интересные: так, AMD наконец-то выпустила видеокарты на новой архитектуре RDNA после семилетнего засилия GCN, Intel наконец-то довела свою интегрированную графику до уровня простейших дискретных решений, ну а Nvidia уплотнила свою линейку RTX 2000, выпустив видеокарты RTX 2000 SUPER. Но обо всем, разумеется, мы поговорим подробнее, и займет это вместе с процессорами далеко не одну статью.Компания AMD интересна тем, что она сразу делает перспективную архитектуру, и потом на протяжении 5-7 лет дорабатывает ее и выжимает все соки. Такой подход дешевле и проще, к тому же позволяет чисто на программном уровне увеличивать производительность уже вышедших видеокарт, но у него есть один серьезный минус: через несколько оптимизация начинают появляться проблемы с тепловыделением и добавлением новых «фишек».Хорошим примером этого является Radeon Vega VII, которая появилась в начале этого года. Казалось бы, новейший 7 нм техпроцесс, целых 16 ГБ видеопамяти и 3840 шейдерных блоков — да такая видеокарта должна пусть и не обогнать Nvidia RTX 2080 Ti, но хотя бы быть с ней на одном уровне. Однако на деле она конкурирует в лучшем случае лишь с RTX 2080, но потребляет при этом аж 300 Вт: это на 40 Вт больше, чем 2080 Ti. Да и трассировку лучей она не получила. А вся причина в том, что она базируется на микроархитектуре GCN, первые видеокарты на которой вышли еще 7 лет назад — это была линейка Radeon HD 7000.Разумеется, AMD понимала, что старую архитектуру нужно менять, но тут всплывает еще одна проблема: та же Nvidia привыкла существенно переделывать свои видеокарты раз в два-три года, и разница между Turing (RTX 2000) и Pascal (GTX 1000) достаточно существенна. А вот AMD привыкла скорее достраивать старую архитектуру, и поэтому новую, с заделом на будущее, ей теперь приходится собирать чуть ли не с нуля. И оказалось, что за 7 лет прогресс в GPU шагнул так далеко, что полностью отказаться от GCN сразу не получается, и RNDA — гибрид, в котором есть части старой микроархитектуры, а полностью новой будет лишь будущая RDNA 2.И именно по этой причине видеокарты AMD RX 5000 не имеют поддержки трассировки лучей: банально нет возможности «подружить» блоки для трассировки со старой GCN, так что Nvidia в этом плане остается лидером. Но все же прогресс явно виден: топовая видеокарта новой линейки, RX 5700 XT, идет ноздря в ноздрю с Vega VII, при этом она имеет в полтора раза меньше шейдерных блоков (2560 против 3840) и реальное тепловыделение на 15-20% ниже. То есть хорошо видно, что новая архитектура действительно сильно лучше старой.Но, опять же, такая графика реально конкурирует по производительности только с RTX 2070 Super — а ведь есть еще 2080, 2080 Super и вообще не достижимая 2080 Ti. Так что AMD приходится играться с ценой и продавать RX 5700 XT даже дешевле RTX 2070, которая на 7-10% слабее, причем ощутимо дешевле: разница доходит до 3-5 тысяч рублей — в таком случае решение от «красных», очевидно, оказывается куда выгоднее, если не брать трассировку лучей.С другой стороны, сейчас у Nvidia дела с трассировкой лучей идут не очень хорошо: да, как минимум половина ААА-проектов ее поддерживает, только вот далеко не все согласны брать топовую 2080 Ti и получать в том же Conrol с активированной RTX на High порядка 40-45 кадров в секунду в 2K. А ведь мы рассматриваем с данном случае обычную 2070, которая едва-едва выдаст на таких же настройках консольные 30 fps. Поэтому трассировку лучей можно считать разве что приятным бонусом, а отнюдь не ключевой возможностью, из-за чего современные топовые решения от AMD смотрятся куда интереснее конкурентов от «зеленых».К слову, это касается и обычной RX 5700: она стоит как RTX 2060, а по производительности лишь малость не дотягивается от RTX 2070. С учетом того, что у 2060 с трассировкой лучей боль и печаль даже в FHD — снова решение от AMD здесь выглядит «вкуснее».Конечно, многие могли заметить, что на данный момент RDNA поддерживает до 4096 шейдерных блоков — а это на 60% больше, чем есть у Radeon RX 5700 XT. И если учесть то, что производительность при увеличении CU растет почти линейно, AMD вполне может выпустить условную RX 5900 XT с полным набором ядер, и производительность в таком случае окажется выше, чем у RTX 2080 Ti. Почему AMD так не делает? Все просто: физику не обманешь — 5700 XT потребляет в играх порядка 220 Вт, а увеличение числа блоков в 1.6 раз приведет к тепловыделению аж в 350 Вт. Это банально слишком много для пользовательской видеокарты.Есть ли у AMD шанс догнать Nvidia в топовом сегменте через год? На самом деле — вполне. Как мы знаем, консоли нового поколения опираются на графику AMD, и при этом поддерживают трассировку лучей. Ее компания обещала в своих видеокартах на архитектуре RDNA 2, которая, видимо, уже будет в консолях через год, то есть она практически готова. И если между CDN и гибридной RDNA мы видим паритет в производительности при разнице в числе CU аж в полтора раза, то полностью новая RDNA 2 с трассировкой лучей действительно может стать грозным конкурентом для топов Nvidia. Но, разумеется, все зависит от того, какой будет линейка RTX 3000 и сможет ли AMD выпустить видеокарты на RDNA 2 в следующем году.Nvidia, пожалуй, единственный крупный производитель GPU, у которых сейчас практически непоколебимая позиция на рынке. Посудите сами: RTX 2080 Ti — безоговорочный топ. Нормальная реализация трассировки лучей есть только у них. Большая часть рынка мобильных высокопроизводительных видеокарт — тоже у них. Поэтому компания стала делать все то же, что и другие монополисты: поднимать цены.Посудите сами: пару лет назад, во время бума майнинга, топовую GTX 1080 Ti можно было найти дешевле 60 тысяч рублей. Сейчас, когда про домашний майнинг все забыли, за RTX 2080 Ti просят около 80 тысяч рублей. Конечно, можно сказать, что она быстрее, но весь смысл технического прогресса в том, чтобы получать больше за те же деньги, а не платить больше за большую производительность.Но, как это обычно бывает, гордость наказуема: в компании отлично знали, что AMD готовят новые видеокарты, поэтому было принято простое решение: заполнить все сегменты рынка как можно плотнее, и именно с этой целью была выпущена линейка RTX SUPER. По своей сути она в большинстве случаев бесполезна: добавление лишних 100-150 ядер CUDA увеличивает производительность буквально на 5-7%, что в реальных задачах заметить сложновато. Разгон видеопамяти давал еще меньший буст. Пожалуй, лишь RTX 2060 Super в данном случае существенно выиграла, так как она получила 8 ГБ видеопамяти вместо 6.Однако своей цели Nvidia добилась: весь рынок от среднего уровня до предтопов был забит их видеокартами с шагом зачастую меньше 10%, причем цены были выставлены соответствующим образом. Но тут компания не учла то, что AMD будет жестко настроена на ценовую войну, и оказалось, что RX 5700 и 5700 XT смотрятся куда интереснее, чем RTX 2060 Super и 2070 Super в отношении цены-производительности.Поняв это, Nvidia решила не давать AMD никаких шансов в самом популярном low-middle сегменте, и вот здесь им это удалось: линейка GTX SUPER оказалась очень годной. Посудите сами: обычная GTX 1650 имеет лишь 896 CUDA, а новая 1650 Super — уже 1280, что делает ее лишь на 10% слабее GTX 1660 с 1408 CUDA. При этом рекомендуемая цена новинки всего 160 долларов, что «закапывает» и GTX 1650 (150 долларов), и GTX 1660 (220 долларов).С GTX 1660 Super ситуация аналогична: да, у нее столько же ядер, сколько и у обычной 1660, однако видеопамять быстрее почти вдвое (GDDR6 14000 МГц против GDDR5 8000 МГц). Итог — она почти достигает уровня GTX 1660 Ti, у которой CUDA чуть больше (1536), а вот память медленнее (12000 МГц). С учетом того, что 1660 Super стоит 230 долларов, GTX 1660 Ti за 280 опять же больше не имеет смысла брать.Такие жесткие «похороны» собственных видеокарт, которым и года нет, принесли свои плоды: так, GTX 1650 Super оказывается по производительности чуть быстрее популярной GTX 1060 и AMD Radeon RX 580, но при этом значительно холоднее их и, что самое главное, несколько дешевле. Но, конечно, Nvidia не собиралась соревноваться с видеокартами трехлетней давности.Ее цель была иная — а именно RX 5500 и RX 5500 XT. Обе эти видеокарты вышли буквально пару дней назад, обе имеют 1408 шейдерных блоков (в полтора раза меньше, чем у RX 5700), и первая поставляется с 4 ГБ видеопамяти, а вторая с 4 или 8 ГБ. Про RX 5500 забудем: это OEM-решение, а значит в свободной продаже мы скорее всего ее не увидим. А вот RX 5500 XT уже можно купить за 170 долларов в случае с 4 ГБ версией и за 200 за версию с 8 ГБ.И, как оказалось, обе они не особо выгодны: GTX 1650 Super оказывается на уровне 4 ГБ версии или чуть быстрее, что неплохо с учетом меньшей на 10 долларов цены. А вот 8-гигабайтовая RX 5500 XT чуть быстрее, однако не настолько, чтобы оправдать разницу в цене около 40 долларов.Что же мы видим в итоге? Nvidia все еще рулит в топовом сегменте и отстояла свои права среди решений ниже среднего. Лишь в средне-высоком сегменте у AMD ситуация все-таки лучше, и Nvidia не сможет ее исправить до выхода видеокарт RTX 3000, а это еще как минимум полгода.В общем и целом, противостояние «зеленых» и «красных» продолжается, и это отлично: в борьбе за кошельки пользователей последние только выигрывают. И если еще год назад безоговорочным лидером на рынке была Nvidia, то теперь в этом появились хорошие сомнения: архитектура RDNA показала, что у AMD есть туз в рукаве, к тому же у компании уже почти готова новая RDNA 2 с трассировкой лучей. С другой стороны, пользовательским топом уже второй год остается RTX 2080 Ti, и AMD все никак не может его переплюнуть, да и Nvidia неожиданно хорошо показала себя в сегменте ниже среднего, где обычно рулят «красные».Что касается 2020 года, то его можно будет смело называть годом трассировки лучей: Nvidia выпустит новое поколение видеокарт, где производительность при «RTX On» не будет такой печальной. К тому же эту технологию будут поддерживать и консоли, то есть проектов с ней станет куда больше. Конечно, деталей пока нет, однако велик шанс, что именно в следующем году будет сделан важный шаг к получению фотореалистичной картинки в играх.