Итоги года: лучшие смарт-часы 2022 по версии iGuides

Apple Watch SE
Вряд ли топ новинок года может обойтись без продукции Apple. Обновленные Watch SE попали сюда как отличные смарт-часы за свои деньги.
Apple позиционирует линейку SE как нечто отдельное, устройства, которые максимально доступны по цене и редко обновляются. Watch SE не исключение: первая модель с таким названием была представлена в 2020 году и стала самой доступной из всех актуальных Apple Watch.
Модель 2022 года собрала в себе всё самое необходимое для новичков и нетребовательных пользователей, при этом не получила гиковских функций, «утяжеляющих» цену. Apple Watch SE (2022) работают на актуальном чипсете Apple S8, который установлен в Series 8 и Series Ultra — а значит скорость работы и энергопотребление будут отличными.
При этом «бюджетка» не получила Always-on Display, модных тоненьких рамок вокруг дисплея и пары датчиков — всё это совсем не обязательные фишки для положительного пользовательского опыта. При ценнике в $250 вряд ли можно найти что-то лучше для iPhone. Мы рассказывали об Apple Watch SE (2022) в отдельном обзоре.
Apple Watch Ultra
Совершенно новая модель смарт-часов от Apple получилась на славу. Солидный титановый корпус в новом дизайне, самый большой дисплей в линейке (49 мм), дополнительные возможности, которых нет у других Apple Watch — всё это заметно выделяет новые Ultra.
Пользователи, которые уже успели походить с новинкой, в один голос отмечают — это совершенно новые ощущения от Watch. Да, они отлично приспособлены для дайверов и скалолазов, но для большинства важнее нечто другое: ощущение новизны и отличная автономность.
Кстати, автономность у Apple Watch Ultra тоже рекордная для «яблочных» часов: по заявлению разработчиков, он продержится минимум вдвое дольше, чем Series 8 или SE. На практике так и получается.
Часы стоят недешево — от $799. Но если учесть, что это топовая модель в которой к тому же очень много нового — стоимость вполне оправдана. А еще на вас совершенно точно обратят внимание: Apple Watch Ultra ощутимо выделяются на фоне других смарт-часов. Наш обзор этого девайса можно прочитать вот здесь.
Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro
А как дела в соседнем лагере Android? Там Samsung обновила свои фирменные Galaxy Watch и представила пятую серию.
Дизайн Galaxy Watch 5 — небольшие, круглые часы с SuperAMOLED-дисплеем 40 мм либо 44 мм. Pro-версия представлена в одном размере — 45 мм. Подобно тому, как Apple Watch создаются специально для iPhone, Samsung проектирует свои Galaxy Watch максимально подходящими к собственным смартфонам — как внешне, так и в плане экосистемы.
Что касается «железа», то здесь всё на уровне. Аккумулятор в Galaxy Watch 5 свободно проработает 1-2 дня и поддерживает быструю зарядку (8 минут хватит на 8 часов отслеживания сна). Сапфировое стекло убережет дисплей от повреждений, а титановый корпус в Galaxy Watch 5 Pro еще и продлит срок службы часов. Для россиян есть приятный бонус: можно оплачивать покупки часами в магазине.
Для наблюдения за здоровьем Galaxy Watch 5 оснащены всеми необходимыми датчиками: пульсоксиметр, измерение уровня стресса, частоты сердечных сокращений, ЭКГ и качества сна. Все собранные данные нативное ПО использует для общей оценки состава тела и на основании этого дает владельцу полезные советы.
Кстати, насчет ПО: оно здесь от Google, но с оболочкой от Samsung. Все часы работают на Wear OS с постоянными обновлениями, а чип Exynos 920 и Bluetooth 5.2 обеспечат плавность и стабильность взаимодействия. Только учитывайте, что Galaxy Watch не работают с iPhone — никак.
Google Pixel Watch
Эти смарт-часы — дебют Google в мире носимой электроники; до сих пор компания разрабатывала лишь ОС для неё. Pixel Watch получились не идеальными, но очень привлекательными часами: приятный обтекаемый дизайн корпуса сочетается с фирменной оптимизацией ПО и свежестью ощущений.
Хардверная составляющая здесь без нареканий: AMOLED-дисплей диагональю 1.6 дюйма с Always-on, чип Exynos 9110, модули NFC и GPS. Девайс умеет измерять частоту сердцебиения, уровень кислорода в крови, качество сна, ЭКГ — в целом набор этих данных идентичен во всех современных смарт-часах.
Внешне девайс напоминает гальку — круглый покатый «камешек», наполовину стеклянный, наполовину стальной. На автономность никто особо не жаловался, она тут обычная — хватит на световой день, ночь и утро.
Среди недостатков, которые отмечают пользователи, стоит назвать периодические лаги системы — с большой вероятностью они будут исправлены обновлениями ПО. Кроме того, некоторым не по душе широкая рамка дисплея, которой, впрочем, не видно в штатных черных циферблатах.
В целом устройство получилось чуть-чуть сыроватым, но очень харизматичным. Кроме того, не может не радовать, что теперь на рынке есть смарт-часы от компании, которая развивает ОС для них — такое сочетание всегда дает отличный юзер-экспириенс.
Xiaomi Smart Band 7 Pro
Хотя это устройство и называется «браслет», но по цене и возможностям вполне может быть отнесено к полноценным смарт-часам. Это новинка 2022 года от самого популярного китайского бренда, которая стоит очень вменяемых денег.
Xiaomi Smart Band 7 Pro работают на малоизвестном процессоре Renesas DA14706, но при их цене как-то мало задумываешься о железе. Важнее здесь то, как они работают и что умеют — и с этим полный порядок.
OLED-дисплей диагональю 1,64 дюйма прямоугольной формы очень удобен для просмотра уведомлений (как и в Apple Watch). Неплохой дизайн и чуть изогнутый по руке корпус, а также все необходимые датчики обеспечат удобство в использовании и порадуют глаз. Влагозащита 5ATM позволит не переживать за часы во время дождя, тренировок или заплывов в бассейне.
По поводу датчиков: Band 7 Pro умеют измерять всё то же, что и более дорогие собратья — пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса, качество и фазы сна и так далее. А еще в браслете есть NFC-модуль для бесконтактной оплаты и GPS для более точных траекторий пробежек.
Xiaomi Smart Band 7 Pro обеспечит целых полторы недели автономности, что гораздо больше, чем все часы, перечисленные выше. Ради этого придется немного пожертвовать плавностью интерфейса и гибкостью ОС, но за +-4500 рублей это простительно. Версия часов для России уже вышла и вовсю продается на AliExpress.
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