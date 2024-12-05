Итоги года: лучшие смарт-часы 2024 по версии iGuides

Кажется, еще вчера мы с непривычки писали 2023 вместо 2024, а сейчас год уже подходит к завершению. Все прошедшие месяцы мы писали на страницах iGuides об интересных и достойных внимания новинках из мира гаджетов, а теперь пришло время выбрать самые-самые из них. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Премиум-сегмент

Средний бюджет

Доступный сегмент

В этом тексте собраны лучшие смарт-часы, вышедшие в 2024 году. Мы разбили их на три ценовые ниши по три модели в каждой. В следующих постах мои коллеги расскажут о самых интересных девайсах в других категориях.Завершим рейтинг «тяжелым люксом» от китайского бренда. Модель Ultimate вышла во второй половине года и позиционируется как премиум-часы. Подобно Watch GT 5 и 5 Pro, внешний вид здесь приближен к классическим наручным часам, при этом корпус сделан из жидкого металла на основе сплава циркония. Он не деформируется при высокой температуре, а также в 4,5 раза прочнее в сравнении с нержавеющей сталью.Дисплей 1,5 дюйма выполнен по технологии LTPO AMOLED, имеет разрешение 311 ppi и прикрыт сапфировым стеклом. Фишкой модели является отслеживание эмоционального состояния и настроения с помощью данных вариабельности сердечного ритма. Автономность на уровне двух недель точно порадует покупателя, а полностью зарядить часы можно всего за час. Наш главред Георгий Лямин публиковал обзор этой новинки.«Яблочные» часы не могут не попасть в итоги года, просто потому что это Apple. В сравнении с первым поколением Ultra здесь нет почти никаких изменений, однако если рассматривать часы в отрыве от линейки, то они ультимативны и привлекательны. Здесь уже привычный для Apple прямоугольный корпус с суперэллипсом, при этом часы выполнены в дизайн-коде «защищенных» — смотрятся тяжело, брутально и спортивно.Среди удобных фич — отслеживание показателей здоровья, в том числе выявление апноэ во сне и аритмии, кастомизируемая кнопка действия, ударопрочный корпус и стекло и фирменная watchOS со всеми сопутствующими экосистемными фичами. Как ни крути, но для владельцев iPhone сложно найти что-то лучше и нативнее, чем Apple Watch.Эти часы должны упоминаться рядом с Apple Watch Ultra, потому что очень сильно похожи на них. Samsung применила странный подход — квадратный корпус, но круглый дисплей. Однако назвать их некрасивыми нельзя. Часы брутальны, также выполнены в «защищенном» стиле и являются флагманской моделью в линейке Galaxy. Ничего подобного Samsung ранее не выпускала.Чтобы меньше походить «яблочасы», Galaxy Ultra вышли также в черном и розовом цветах корпуса. Дисплей во всех случаях будет 1,5-дюймовый с пиковой яркостью до 3000 нит. Девайс работает на 3 нм-чипе Exynos W1000 и с производительностью никаких проблем не имеет. Вендор обещает до 100 часов автономности.Эта новинка была у нас на обзоре вместе со своим «младшим братом» Watch GT 5. Дизайн часов приближен к классике: круглая форма, металлический безель с десятисекундными засечками, никакого модерна; современные тренды здесь проглядывают лишь в тонких красных акцентах возле кнопок управления. Здесь можно почитать обзор В плане набора опций это полноценные смарт-часы безо всяких «но». Они умеют отслеживать активность, работать с уведомлениями и приложениями, удаленно управлять смартфоном, при этом работают около недели от одного заряда. Есть стальная «мужская», а также «женская» версия с керамическими акцентами.Базовые часы от Apple не совершили революцию в 2024 году, но при этом стали еще немного лучше и удобнее. Диагональ дисплея увеличилась, корпус стал значительно тоньше, а встроенный динамик — громче. Поскольку Apple ориентируется на заботу о здоровье и выявление заболеваний и патологий, часы позволят вам выявить у себя мерцательную аритмию или апноэ во сне — многим пользователям они уже действительно помогли.Что касается дизайна, то это классические «зализанные» прямоугольные Apple Watch в нескольких цветах металлического корпуса. Series 10 — это базовый вариант для тех, кто хочет получить самое современное, но не самое дорогое устройство в линейке Apple. К сожалению, автономность остается слабым местом «яблочных» часов и «десятка» обеспечит вам в лучшем случае два световых дня от одного заряда.Классические смарт-часы от южнокорейского бренда из года в год сохраняют, подобно Apple Watch, свою визуальную идентичность и не спешат кардинально меняться внешне. При этом наполнение постоянно оттачивается и улучшается. Самые свежие часы Galaxy предлагаются в двух размерах: 40 и 44 мм с дисплеями 1,3 либо 1,5 дюйма соответственно, которые защищены сапфировым стеклом. "Под капотом" у часов современный чип Samsung Exynos W1000, такой же установлен в Ultra-версии, так что по производительности они не отличаются.Что касается функций, то часы умеют буквально всё что придет вам на ум (кроме коннекта с iOS). Биодатчики фиксируют сердцебиение, сон, активность, тренировки и кислород в крови, GPS-модуль точно считает пройденные километры, корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68, а также выдерживает погружение до 5 ATM. На часы можно устанавливать сторонние приложения. Автономность не хватает звезд с неба — чуть больше суток при обычном использовании.Часы были представлены летом и в целом являются довольно спорным вариантом, однако обратить на них внимание точно стоит — хотя бы ради бренда и супернизкого ценника около $60. Устройство оснащено очень качественным круглым OLED-дисплеем — достаточно ярким, с 60 Гц и разрешением 353 ppi. Диагональ его не самая большая, всего 1,32 дюйма, но при этом читабельность на высоте. Внутри есть GPS-модуль, а от одного заряда часы проживут не менее недели. С помощью встроенного микрофона можно звонить. Обзор был тут Дизайн CMF Watch Pro 2 разделил интернет на два лагеря: кто-то плюётся на слишком «простецкий» внешний вид, а кто-то в восторге и считает его очень стильным. В целом можно сказать, что часы совершенно точно непохожи на конкурентов; ведь именно этим прославились Nothing и CMF. Устройство имеет ряд недостатков, например, скромный выбор циферблатов и неприятный вибромотор, однако с учетом прочих характеристик и ценника оно точно найдет своих почитателей.Новинка от «топа за свои деньги» скорее относится к фитнес-браслетам, однако это грань сегодня очень размыта. Потребности большинства пользователей этот девайс запросто закроет: он получил большой и яркий AMOLED-дисплей 1,74 дюйма, защиту от воды до 5 ATM, металлический корпус, умеет измерять пульс, уровень стресса и кислорода в крови.Внешне это прямоугольное устройство в тонком корпусе, почти всю переднюю панель которого занимает дисплей. Больше никаких толстенных подбородков или сенсорных кнопок под экраном, как в ранних моделях Mi Band. Часы определяют более 150 тренировок на лету и держат заряд до трех недель (либо полторы недели со включенным Always-on Display).Смарт-часы начального уровня от бренда, который шарит за баланс цены и качества. Внешний вид напоминает Apple Watch, при этом аксессуар продается в трех цветах корпуса — черный, белый и розовый. Пластиковый корпус обрамляет 1,91-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 260 ppi. Вочфейсы здесь кастомизируемые, как и всегда у Xiaomi / Amazfit. Часы работают на собственной оболочке Zepp OS и одинаково хорошо коннектятся к Android и iOS.Бренд предлагает некое подобие сторонних приложений для Bip 5 — мини-аппы, которые можно скачивать и использовать на часах. Также устройство получило встроенный микрофон и умеет совершать и принимать звонки без необходимости брать в руки смартфон. В целом у Amazfit обычно проверенный временем и продуманный софт, так что при прочих равных можно вполне спокойно покупать именно их. При этом по качеству дисплея среди представленных "бюджеток" однозначно выигрывает CMF Watch Pro 2.А какие смарт-часы уходящего года запомнились вам больше всего? Поделитесь в комментариях. Также приглашаем проголосовать за лучшие смарт-часы 2024 в нашем Telegram-канале. Ближе к концу декабря подведем итоги.