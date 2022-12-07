Apple Xiaomi Nothing Huawei Honor Итоги года 2022

Итоги года: лучшие среднебюджетные смартфоны 2022 по версии iGuides

Фархад
Nothing Phone (1)

Уходящий год был действительно насыщенным на различные гаджеты — мы получили первый смартфон Nothing, который оказался достаточно неплохим девайсом, максимально защищённые Apple Watch Ultra с долгожданным редизайном, MacBook Air в новом корпусе и с чёлкой, флагманы Huawei Mate 50 с камерами с переменной диафрагмой и много других интересных устройств.

В этом огромном ассортименте смартфонов, умных часов, планшетов и прочих гаджетов очень легко запутаться, поэтому мы решили выделить несколько топовых, на наш взгляд, устройств из каждой категории. Вчера мой коллега Олег Воронин рассказал о «Лучших смарт-часах 2022 по версии iGuides». Сегодня представляем вашему вниманию наш рейтинг среднебюджетных смартфонов в ценовом диапазоне до 35 000 рублей.

Nothing Phone (1)

Nothing Phone (1)

Первый смартфон стартапа Nothing, основанного экс-главой OnePlus, получился просто шикарным устройством среднего ценового сегмента.

У Nothing Phone (1) просто огромное количество преимуществ над конкурентами:
  • это первый Android-смартфон с симметричными рамками со всех сторон вокруг дисплея;
  • под стеклом задней панели скрывается интерфейс Glyph, состоящий из 900 светодиодов, которые можно использовать для индикации уведомлений, уровня зарядки или просто как источник света во время съёмки;
  • две камеры по 50 Мп без всяких заглушек на 2 Мп, которые так любят использовать другие производители смартфонов.

Компания также регулярно выпускает обновления ПО, которые прокачивают различные функции девайса, такие как Glyph или возможности съёмки.

Nothing Phone (1) получил 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 778G+, 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти, фронтальную камеру на 16 Мп, основной сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, сверхширик на 50 Мп, а также аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, NFC-модуль, беспроводную и реверсивную зарядку.

Пожалуй, это главный претендент на звание лучшего смартфона 2022 года в бюджете до $500.

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro

Самая свежая новинка года, которая, вероятно, доберётся до российского рынка только после праздников. Redmi Note 12 Pro — один из трёх смартфонов популярной среди пользователей серии Note.

Главным преимуществом этой модели является её цена — от $269. Из минусов — слабый чипсет MediaTek Dimensity 1080 и посредственные камеры.

Redmi Note 12 Pro предлагает плоский 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 1080, 6/8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти, фронтальную камеру на 16 Мп, основной сенсор на 50 Мп, сверхширик на 8 Мп и макро на 2 Мп, а также NFC-модуль и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 67 Вт.

Возможно, в бюджете до $300 ему нет равных, но в нашей подборке есть устройства и поинтереснее.

Samsung Galaxy A73 5G

Samsung Galaxy A73

Если коротко, то Galaxy A73 5G — достойный середняк от проверенного бренда, но в устаревшем дизайне и со своими недостатками. У него шикарный большой дисплей, шустрый чипсет и хорошая камера, но неудачная оптимизация ПО, из-за которой батарея слишком быстро разряжается.

Galaxy A73 5G получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 778G, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти, фронтальную камеру на 32 Мп, основной сенсор на 108 Мп, сверхширик на 12 Мп и два объектива по 2 Мп, а также NFC-модуль и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.

Надеемся, что Samsung сможет удивить поклонников бренда в 2023 году новым Galaxy A74, а модель текущего поколения, увы, является «проходной».

Realme GT Neo 3T

Realme GT Neo 3T

За последние несколько лет китайской Realme удалось захватить не только рынок бюджетных устройств, но и сегменты устройств средней и высокой ценовых категорий. Realme GT Neo 3T — скорее субфлагман, чем обычный середняк, благодаря чипу Snapdragon 870, накопителю стандарта UFS 3.1 и сверхбыстрой зарядке на 80 Вт при цене в $500.

Realme GT Neo 3T получил 6,62-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 870, 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти, фронтальную камеру на 16 Мп, основной сенсор на 64 Мп, сверхширик на 8 Мп и макро на 2 Мп, а также NFC-модуль и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.

Мощнейший девайс за свои деньги, но с очень простыми камерами.

Honor 70

Honor 70

Здорово, когда производители гаджетов прислушиваются к пользователям и просто совершенствуют уникальный дизайн своих устройств, не пытаясь переизобрести велосипед. Речь идёт о компании Honor и её новинке Honor 70 — инженеры сохранили общие черты дизайна с изогнутым дисплеем от прошлых поколений, но слегка изменили блок камер и другие мелкие элементы.

Honor 70 получил изогнутый 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 778G+, 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти, фронтальную камеру на 32 Мп, основной сенсор на 54 Мп, сверхширик на 50 Мп и датчик глубины на 2 Мп, а также NFC-модуль и аккумулятор ёмкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 66 Вт.

Вживую эта модель выглядит очень премиально, да и работает смартфон очень шустро. Наш главред Георгий Лямин попользовался Honor 70 и охарактеризовал его как «флагман в среднеценовом диапазоне».

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Lite

Среднебюджетный смартфон от народного бренда Xiaomi 12 Lite получил много положительных отзывов пользователей и не прошёл мимо нашего рейтинга. В основном юзеры хвалят его дисплей, производительность и селфи-камеру, но сверхширик и макрообъектив называют бесполезными.

Xiaomi 12 Lite предлагает плоский 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 778G, 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти, фронтальную камеру на 32 Мп, основной сенсор на 108 Мп, сверхширик на 8 Мп и датчик глубины на 2 Мп, а также NFC-модуль и аккумулятор ёмкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 67 Вт.

Сам девайс получился очень даже неплохим, но у Xiaomi есть некоторые проблемы с оптимизацией софта и оболочкой MIUI в целом.

Huawei nova 10

Huawei nova 10

Безусловно, Huawei nova 10 — один из самых красивых смартфонов этой подборки, который внешне максимально близок к флагманским устройствам. К тому же эта модель также может похвастаться сбалансированными характеристиками и сверхплавной оболочкой EMUI.

Единственным минусом всех девайсов Huawei с 2020 года является отсутствие сервисов Google из коробки. К счастью, установить большую часть приложений можно прямо из App Gallery или с сайта разработчика. При желании на смартфонах бренда также можно заставить работать GMS.

Huawei nova 10 получил изогнутый 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 778G, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти, фронтальную камеру на 60 Мп, основной сенсор на 50 Мп, сверхширик на 8 Мп и датчик глубины на 2 Мп, а также NFC-модуль и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 66 Вт.

В целом у Huawei получился отличный среднебюджетный смартфон с хорошими фото/видеовозможностями. Кстати, у нас есть большой обзор старшей модели Huawei nova 10 Pro.

iPhone SE 2022

iPhone SE 2022

Разумеется, рейтинг не мог обойтись без смартфона Apple. Увы, в категорию среднебюджетных устройств из новинок, вышедших в 2022 году, попадает только одна модель — iPhone SE 3-го поколения.

Внешне он не отличается от iPhone 7/8 и iPhone SE 2020 года, но может похвастаться флагманской начинкой — в нём установлен такой же чип A15, как и в iPhone 14 и iPhone 14 Plus.

iPhone SE 2022 предлагает 4,7-дюймовый LCD-экран с частотой обновления 60 Гц и широкими рамками, физическую кнопку Home со сканером Touch ID, чип A15 Bionic, 4 ГБ оперативной и 64/128/256 ГБ встроенной памяти, основную камеру на 12 Мп и фронталку на 7 Мп, а также аккумулятор на 2018 мАч.

Скорее всего, рассматривать эту модель к покупке стоит только, если вы ностальгируете по дизайну 8-летней давности и вам нужен свежий гаджет на iOS в бюджете до $400.


А какой из среднебюджетных смартфонов понравился вам? Проголосуйте в нашем Telegram-канале, и позже мы добавим сюда результаты.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Итоги года: лучшие смарт-часы 2022 по версии iGuides
Вот почему стоит дождаться iPhone 15 Ultra вместо покупки iPhone 14 Pro Max
Nothing Phone (1) официально появился в России

Рекомендации

Рекомендации

AliExpress задрал цены. Такого высокого курса доллара там давно не было
Apple удалила из App Store еще одно российское приложение без объяснения причин
Во сколько выйдет iOS 16 в разных городах России
В сети «всплыла» база пользователей «ВКонтакте». Там есть даже закрытые профили

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии