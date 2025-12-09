Итоги года с iGuides: голосуем за лучшие TWS-наушники 2025

Продолжаем наш цикл подведение итогов года. Сегодня выбираем лучшие TWS-наушники сразу в трёх ценовых категориях: флагманы, середняки и бюджетники. Собрали актуальные модели, некоторые из которых мы успели протестировать, но финальный выбор за вами.
Флагманы
AirPods Pro 3
Долгожданные AirPods Pro 3 — флагманские затычки Apple, которые предлагают улучшенное более эффективное шумоподавление, новый датчик измерения пульса для тренировок, прокачанный адаптивный режим прозрачности, увеличенное время автономной работы (до 30 часов с кейсом) и влагозащитой IP57. Плюс на программном уровне компания реализовала функции для слабослышащих, ИИ-переводчик, персонализированную посадку и глубокую интеграцию с экосистемой Apple. Для iPhone, iPad, Mac ничего лучше не существует.
Nothing Ear (3)
Свежак от Карла Пея — Nothing Ear (3) — с фирменным полупрозрачным дизайном, хорошим шумодавом, отличной автономностью (до 38 часов с кейсом) и влагозащитой IP54. Из необычных фишек можно выделить кнопку Super Mic и микрофон в кейсе для кристально чистого звука во время звонков, а также поддержку LDAC, персональный эквалайзер и интеграцию с ChatGPT. Модель предлагает отличный баланс функций флагманского уровня по конкурентной цене. Подробно можно почитать в нашем обзоре Nothing Ear (3).
OnePlus Buds 3 Pro
OnePlus Buds Pro 3 выделяются мощным гибридным шумоподавлением до 50 дБ, кристально чистым звуком при звонках, впечатляющей автономностью (до 43 часов с кейсом) и быстрой зарядкой. Также эта модель поддерживает LHDC 5.0 для Hi-Res аудио, передаёт пространственный звук и позволяет удобно переключаться между двумя устройствами. Среди прочих особенностей — двойные драйверы, влагозащита IP55, Bluetooth 5.4 и беспроводная зарядка. Подробно можно почитать в нашем обзоре OnePlus Buds 3 Pro.
Середняки
realme Buds Air 7 Pro
Относительно доступные, но довольно хорошие по звуку realme Buds Air 7 Pro могут похвастаться мощным адаптивным шумодавом до 53 дБ, поддержкой LHDC 5.0, отличной автономностью (до 48 часов с кейсом), влагозащитой IP55, двойным динамиком для качественного звука, низкой задержкой в 45 мс для игр и уникальным алюминиевым кейсом. Ещё эта модель получила Bluetooth 5.4, сенсорное управление, быструю зарядку и режим прозрачности.
Huawei FreeBuds 7i
Новинка от Huawei — FreeBuds 7i — выделяется качественным звуком, поддержкой Hi-Res через LDAC, пространственным аудио, интеллектуальным шумоподавлением и солидной автономности (до 35 часов с кейсом). Это буквально золотая середина с премиум-функциями по разумной цене. Управление — сенсорное. Среди прочих фич: 10-полосный эквалайзер, костно-проводной микрофон для чистого голоса при звонках, влагозащита IP54 и одновременное подключение к нескольким гаджетам.
Xiaomi Buds 5 Pro
Самая навороченная гарнитура народного бренда. Xiaomi Buds 5 Pro хороши мощным шумоподавлением до 55 дБ, высококачественным звуком с тремя коаксиальными динамиками с поддержкой aptX Lossless, длительной автономностью (до 38 часов с кейсом), а также ИИ-функциями (переводчик). Из ключевых особенностей можно выделить влагозащиту IP54, быструю зарядку и сенсорное управление.
Бюджетные
CMF Buds Pro 2
Ещё один продукт от Nothing — CMF Buds Pro 2. Главное в этой модели — отличное соотношение цены и качества. Девайс получил мощный гибридный шумоподав до 50 дБ, двойный драйверы для качественного звука, поддержку кодека LDAC, и до 43 часов автономной работы с кейсом. Ещё тут предусмотрена влагозащита IP55, есть управление колёсиком на кейсе, поддержка подключения к двум устройствам и прикольный дизайн.
Samsung Galaxy Buds Core
Самые дешёвые наушники Samsung. Galaxy Buds Core предлагают удобную посадку, хорошее звучание с басами, эффективное активное шумоподавление, чистую передачу голоса благодаря 3 микрофонам, влагозащиту IP54 и адекватную автономность (до 35 часов с кейсом). В целом это неплохие стартовые наушники для спорта и обычного прослушивания музыки, особенно в экосистеме Samsung. Подробно можно почитать в нашем обзоре Samsung Galaxy Buds Core.
Anker SoundCore Liberty 5
В свёом бюджете Anker SoundCore Liberty 5 выделяются хорошим звуком с поддержкой LDAC и Dolby Audio, эффективным шумоподавом и режимом прозрачности, солидной автономностью (до 40 часов с кейсом) и комфортной посадкой. Ещё наушники получили влагозащиту IP55, многоточечное подключение, беспроводную зарядку и удобное приложение с настройками. Подробно можно почитать в нашем обзоре Anker SoundCore Liberty 5.
Теперь выбор за вами — участвуйте в голосовании, а итоги мы подведём к концу декабря.